Han tvingas lämna när Indianerna plockar in Thomsen inför tv-matchen: ”Ligger ett halvår efter alla andra på den här nivån”

Sex poäng på lika många heat i premiären borta mot Västervik.

Nollad i tre raka och därefter borttoppad i hemmapremiären mot Smederna förra tisdagen.

Nu petas dubble lagvärldsmästaren Adrian Miedzinski, som förra våren var Indianernas hetaste förare, helt ur laget. Till tisdagens bortamatch mot Lejonen ersätts han av danske Anders Thomsen, som i fjol gjorde succédebut när han hoppade in och räddade kvar Indianerna i elitserien genom en avgörande insats i säsongens sista match, hemma mot Elit Vetlanda.

Nu får Thomsen en ny svår uppgift, på position nummer fem i Indianernas lag.

– Femman är tveklöst den tuffaste positionen eftersom man måste vara väldigt fokuserad över lång tid och följa hur banan förändrar sig samtidigt som man inte är ute så mycket på den i början av matchen (hemmalagets femma kör heat 4–9–11–13, bortalagets heat 4–8–10–13). Men Thomsen har kommit in i tuffa lägen förr, och jag tror att han klarar av det. Han körde dessutom för Lejonen 2016 och trivs i Gislaved, säger Peter Johansson, lagledare i Indianerna.

Hur har Miedzinski tagit petningen?

– Det är klart han är besviken, men det är inga hard feelings. Jag pratade med honom direkt efter matchen i tisdags, för att förbereda honom på det, och sedan har vi pratat i olika forum om det här och annat runt omkring under veckan som gått. Att han är bortplockad nu betyder inte att han är ute ur laget för all framtid, utan det handlar om att ge Thomsen en chans och se vad hans fina resultat i polska andraligan är värda i elitseriesammanhang.

Vad är det för problem Miedzinski dras med, varför är det så stor skillnad mot i fjol?

– Framför allt har han inte kommit överens med sin motorer. Han köpte på sig väldigt många nya och skulle prova under försäsongen, men samtidigt har inte åkningen stämt och då har han hållit på och hattat fram och tillbaka och bytt trimmare och motorer och inte fastnat för något som han tror på, säger Johansson som inte sticker under stol med att skadan Miedzinski drabbades av i fjol, då han bröt högerarmen strax under armbågen, fortfarande påverkar honom.

– Så är det absolut. Han ligger ett halvår efter alla andra på den här nivån. Och det har också påverkat hans körning och jakten på inställningar: Kommer han upp i normalnivå kanske han behöver ha cyklarna på ett sätt, men när han haft det svårare och tuffare att göra sig gällande kanske han behöver ställa in dem på ett annat sätt. Det är svårt att veta vad som är hönan och ägget också. Han har inte riktigt fått till det.

Indianernas danske stjärna Kenneth Bjerre, som kört bra i polska och danska högstaligorna och på lördagen vann en VM-kvaltävling i Italien, flyttas upp från svåra plats fem till placering nummer tre i indian-laget efter den tunga inledningen i elitserien med nio poäng på åtta heat i två första matcherna.

– Bjerre har flugit fram var han än åkt, förutom i Sverige, så nu försöker vi få igång honom genom att sätta honom på ett annat nummer. Som trea kommer han in tidigare i tävlingen och slipper känna samma press. När jag föreslog det för honom sa han att han själv haft tankar på att be om en förändring, han var glad att jag ringde, säger Johansson.

Lejonen gör två förändringar i sitt lag. Förre indian-föraren Mathias Törnblom, som nollat i båda de inledande matcherna, plockas bort liksom australiern Rohan Tungate. De ersätts av danske Frederik Jakobsen och svenske Kenny Wennerstam. 20-årige Jakobsen gör debut för Gislavedsklubben efter att förra säsongen ha kört en match för Piraterna, medan Wennerstam körde för Lejonen även i fjol och då bidrog med sex poäng på 21 heat.

Lagen

Lejonen: 1) Chris Holder, 2) Piotr Pawlicki, 3) Maksym Drabik, 4) Frederik Jakobsen, 5) Timo Lahti, 6) Kacper Woryna, 7) Kenny Wennerstam.

Indianerna: 1) Vaclav Milik, 2) Bjarne Pedersen, 3) Kenneth Bjerre, 4) Piotr Protasiewicz, 5) Anders Thomsen, 6) Ludvig Lindgren, 7) Victor Palovaara.