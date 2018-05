Resan började vid "Målet" – så var tvillingarnas långa väg till toppen: "Började grina i bilen och sa att jag ville byta lag"

Några hundra meter in i Storsten – mitt emellan Ornäs och Torsång – precis i utkanten av en vårblöt gräsmatta, där sommargrön åkermark tar vid, står "Målet".

Det har sett sina bästa dagar, utan tvekan, och det trasiga gröna nätet hänger matt i den rostiga stålkonstruktionen.

Facit efter lång och trogen tjänst.

– Det är faktiskt Andreas Hedlunds gamla mål. Vi fick det av hans föräldrar, som bor i Torsång. Men vi har skjutit sönder det nu, som du ser.

Oscar Lundin pekar ut mot gräsmattan där han tillbringat så oerhört mycket tid under hela sin uppväxt tillsammans med sin tvillingbror.

Det var här som grunden lades.

Det var mot "Målet" som Anton Lundin lärde sig att skjuta. Det var runt "Målet" som Oscar Lundin gjorde sina första glidtacklingar och la sina första passningar.

Och de gjorde det alltid tillsammans.

De var oskiljaktiga.

– Vissa tvillingar kanske skiljs åt, men vi har alltid hängt och spelat fotboll här. När vi har lekt med kompisar, när vi var yngre, så har vi alltid lekt tillsammans. Vi har inte varit ifrån varandra. Det har alltid varit "VI", som ett paketerbjudande.

Ni är Storstens "tvillingarna Sedin"?

– Det är vi. Det blev ju mycket fotboll, och ofta var det bara vi två här. Och några grannar som var här ibland. Men vi har ju sprungit runt på de här gräsmattorna. Förstört dem och varit tvungna att flytta "Målet" överallt. Det har stått överallt över hela gården, minns Oscar och fortsätter:

– Jag kommer ihåg när det var VM och andra matcher. Vi kollade till halvtid och sen sprang vi ut och spelade här barfota i femton minuter. Sen in igen. Då var det bara vi två. Man fick turas om att stå i mål.

Har ni den där speciella kopplingen mellan er på planen också?

– Ja, men det tror jag. På träning kan det vara himmel ibland, då allt klickar perfekt och vi kan trolla med bollen till varandra. Och ibland går det käpprätt åt helvete, och vi går bara och gnäller på varandra. Så vi har väl någon typ av connection, när det stämmer helt, funderar Anton och får medhåll:

– Vi borde ha det, med tanke på hur mycket tid som vi har lagt tillsammans. Och det känns som att jag vet var jag har honom på planen. Och han vet nog var han har mig också. Det finns nog någonting i bakhuvudet.

– Ja. Det är den där jäveln som gnäller bakom en hela tiden.

TV: "Den ene är smartare än den andre" – se hur lagkamraterna lyckas skilja tvillingarna Lundin åt i tv-inslaget nedan:

Solen står högre än vad den hittills gjort under hela året och förutom det avlägsna ljudet av någon enstaka bil ute på landsvägen så råder ett harmoniskt, lantligt lugn när Sporten hälsar på.

Numera bor båda bröderna inne i Borlänge, men de återvänder gärna hit, till den idylliska tillvaron i föräldrahemmet så ofta det går.

– Vi är här mycket. Det är lugnt och skönt. Och hade inte du varit här nu så hade vi kanske stått och kickat boll nu.

Hur var det att växa upp här?

– Vi gick i skolan i Torsång, så vi hade många kompisar där. Vi brukade cykla ner dit och hänga med dem. Sen var det mycket grannar här, berättar Anton och Oscar fyller på:

– Under vår barndom skulle jag nog nästan säga att vi spelade fotboll åttio procent av tiden av det vi gjorde. Det var fotboll överallt. Vi kunde organisera matcher med kompisar eller spela själva. Vi satt aldrig riktigt inne, utan var det fint väder så var vi ute och spelade fotboll. Eller sprang runt och härjade i byn lite grann... men främst var det fotboll. Vi sprang runt med svarta fötter. Det var en bra uppväxt. Vi var ute mycket, nästan hela tiden. Och jag tror att vi har varit inne i varje hus här och frågat om fika och glass.

Att det var mycket fotboll på tvillingarnas agenda har sina anledningar.

Såväl mamma Lena som pappa Tomas har spelat fotboll. Lägg där till ytterligare tre syskon som alla varit verksamma – storebror Jesper spelade i Brages seniorlag för drygt tio år sen – så kom bollspelandet naturligt.

Anton och Oscar kom sist av syskonen. Och de har alltid följts åt.

Från gräsmattan hemma på gården till knatteåren i Torsångs IF via Forssa BK under de tidigaste tonåren och sedan vidare till IK Brages verksamhet och akademi i femtonårsåldern.

Oavsett i vilka omklädningsrum de har snörat på sig skorna så har tryggheten av att ha sin andra hälft på en bänk bara några meter bort alltid funnits där.

Eller rättare sagt – nästan alltid.

Att man utvecklas olika i livet är oundvikligt – oavsett hur mycket tvillingar man är.

Anton föddes en timme före Oscar, och är också den som ofta har gått lite före, på alla möjliga sätt.

– Jag tror att jag har legat bakom i allting egentligen, skrattar Oscar och får snabbt medhåll.

– Ja, han har ju valt att haka på mig i allting. Jag började först på Trollskogens förskola (första arbetsplatsen), och då kom han dit tre månader senare. Sen skaffade jag lägenhet i stan, då flyttade han in i porten bredvid tre månader senare.

Oscar flikar snabbt in.

– Men han är ingen fadersfigur. Det är snarare så att jag får ta hand om Anton istället. Jag tog alltid hand om honom när vi var små. Du kan fråga våra föräldrar. Han tappade bort saker. Glömde saker i skolan hela tiden och kunde glida på en räkmacka. Jag skulle nog säga att jag är mer vuxen.

Inte minst har dock Anton legat före rent fotbollsmässigt, och hans väg till seniorfotboll i Brage har varit betydligt rakare.

Ett faktum som bitvis har varit tufft att hantera för Oscar, som själv bara kunde stå vid sidan och se på när brorsan fick chansen på en högre nivå.

– Som femtonåring, att se tvillingbrorsan lira i Dalalaget och sånt där... det tar ju på självförtroendet. Vissa gånger kändes det som att det var kört. När han var (på elitlägret) i Halmstad och fick visa upp sig, spela Superettan-fotboll och sådär. Medan jag blev utlånad här och där... Men jag tror att det har gjort mig stark mentalt, säger Oscar som i kortare perioder har spelat med såväl Falu FK som Kvarnsveden för att få regelbunden speltid.

– Jag kommer ihåg efter en träning 2013 när Anton var i Superettan och jag spelade i juniorlaget. Vi skulle åka hem, hit till Storsten. Man var lite trött på fotbollen just då, när han var där uppe, och lite avundsjuk. Jag började grina i bilen på väg hem och sa att jag ville byta lag. Det var då som jag gick till Falu FK och fick spela på seniornivå. Sedan dess har man också haft lite motgångar, men det har gjort mig starkare känns det som.

Och Anton har bara varit nöjd med tillvaron?

– Jag har ju mått dåligt när Oscar har mått dåligt.

– Äh, du satt ju inte där i bilen och grinade när jag gjorde det.

– Nä, men det tar väl på mig också när du blir ledsen... Nej, det har väl varit lättare för mig. Men det har också varit jobbigt att inte ha Oscar där. Vi har ju alltid spelat tillsammans, och så är han på något annat ställe. När han har legat lite bakom, så har man tänkt att han inte ska vara där.

Inför säsongen 2015 fick Oscar till sist sitt a-lagskontrakt, då både han och Anton skrev på ett 2+1-årsavtal med Brage. I december året därpå stod det dock klart att klubben hade valt att bryta avtalen med båda tvillingarna.

Anton ville man behålla, under andra premisser, medan Oscar inte längre ingick i planerna och uppmanades att hitta en ny klubb.

Beslutet innebar ytterligare en motgång för Oscar, men mest irriterad blev snarare Anton, som i en intervju med Sporten besviket konstaterade att klubben "pissade på tvillingbrorsan".

Ett utspel som han delvis ångrar idag.

– Man gick in i storebrorsrollen. Man ville ju att han skulle bli behandlad bra och man ville ju spela med sin bror. Och det var lite turbulent den där hösten. Lasse Ingman (materialförvaltare i Brage) dog och Martin (Rosell, tidigare lagkamrat i Brage) gick bort... Så det var kanske lite mycket, och man var kanske i lite obalans och gick ut och sa lite dumma saker. Men jag kommer alltid att ställa upp för Oscar.

Men det var taggigt mellan er och Brage där?

– Det har aldrig varit taggigt så. Jag sa bara vad jag tyckte och tänkte. Men jag har aldrig haft något agg mot Brage, och de har aldrig haft något agg mot mig eller Oscar heller. Så det var nog lite större än vad det var egentligen.

Oscar:

– Det var ju en stor besvikelse och det är klart att det var tufft. Man ville ju vara kvar.

Trodde du då att det skulle bli mer Brage i framtiden?

– Jag hade ju hoppats på det. Det var inte mer än att de inte ville ha mig där och då, utan satsa på andra spelare. Så vad skulle man göra? Det var bara att hitta något nytt. Det fanns inget mer jag kunde göra.

Resultatet av fnurran blev att de båda tränade ett pass med Västerås SK innan Anton till sist förhandlade om sitt avtal med Brage.

För Oscar väntade en helt annan möjlighet. En möjlighet som han absolut inte hade räknat med.

Dalkurd ringde.

– Det var helt oväntat. Poya (Asbaghi, dåvarande tränare) ringde mig på jobbet och frågade om jag ville komma och prata med dem. Då blev jag lite chockad. Jag hade inte förväntat mig att de skulle ringa, som var en division högre upp. Men jag tänkte väl att det bara var att ta chansen.

– De utbildar spelare bra och det är en bra förening, så det var inga större tvivel där. Och jag kunde stanna hemma i Borlänge och spela fotboll på en bra nivå.

Var det en revanschkänsla efter att du blev nobbad av Brage?

– Det är klart att det var det. Jag fick ju en feeling att jag jävlar skulle visa dem i Brage. Man fick en en jäkla motivation.

Och för första gången passerade du Anton.

– Yes, det gjorde jag. Så det var också skönt.

– Det var det första han sa också.

– Nej, det sa jag aldrig rakt ut... Men mina ögon talade (skratt).

Året hos grannrivalen blev viktigt, även om Oscar Lundin fick finna sig i att mest stå vid sidan, förutom några matcher under försäsongen.

– Vi hade en grymt bra och bred trupp. Jag lärde mig jättemycket och det var ju egentligen ett helt annat spelsätt än vad Brage hade. Hålla i bollen lite mer kanske, och jag lärde mig mycket. Det är många spelare som har varit på en hög nivå och har grymma kvaliteter. Så det var ett utvecklade år för mig. Sen kanske jag inte fick den speltid jag ville ha, men jag utvecklades jättemycket. Jag hade en jättebra träningsmiljö och kände att jag tog steg varje dag som gick.

– Jag fick en känsla av att jag håller på den nivån, med alla de duktiga spelarna. Det var lite mer tryck. Det är alltid mer tryck på Dalkurd och man fick lära sig nya saker. Så det var ett viktigt år för mig.

– Jag tror att jag har fått ett annat mindset efter att ha varit där. Det är alltid en press av att vinna där och jag handskas bättre med press efter att ha varit i Dalkurd, än vad jag gjorde i Brage. Jag är starkare mentalt efter förra året.

Om 2017 var ett viktigt fotbollsår för Oscar Lundin så blev det minst lika viktigt för Anton.

För även om han tidigt fick chansen i Brages a-lag, så var den miljö han kastades in i, när han flyttades upp den mörka säsongen 2013, knappast ultimat för en 17-årig talang.

Efter att ha öst in mål i juniorlaget så körde Anton närmast fast i sin utveckling under sina första säsonger som seniorspelare.

– Som nyuppkommen a-lagsspelare så tror jag att det är viktigt att ha en säker plats att vara på. Och Brage 2013 var inte den säkraste platsen. Det var oreda och kaos, om man får säga så. Ska man spela bra fotboll, så måste man känna sig trygg. Men det var svårt i den miljön.

Anton fortsätter:

– Det var egentligen första riktigt stora motgången. Så det kanske man inte var beredd på psykiskt heller. Det vart väl lite att att man tvivlade på sig själv också.

2017 blev annorlunda. Han fick förtroende och kontinuerlig speltid. Och alla knutar släppte.

Anton Lundin gjorde 12 mål från sin ytterposition, och var en nyckelpjäs för det lag som joggade hem division 1 norra.

– Det var en sten som släppte ifrån bröstet. Man har ju gått och väntat på att få genombrottet och så kom det förra året.

Var det din viktigaste säsong?

– Ja, det var det nog. Att vinna serien... det är första gången jag har vunnit något, så det var oerhört kul. Att vara delaktig till det och prestera, var jävligt skoj faktiskt.

När Sporten hälsar på är det den andra veckan i maj och knappt en tredjedel av den nya säsongen är spelad.

En säsong som har börjat bra. Bättre än vad nästan någon hade vågat hoppats på.

Brage ligger femma i Superettan. Första förlusten kom i den sjunde omgången, då Falkenberg bröt nykomlingens fina svit.

Anton Lundin och Oscar Lundin har startat i samtliga matcher.

De är nyckelkuggar i det nya Bragebygge som ska ta föreningen in i framtiden.

Och återigen är de tillsammans.

Nu på den nivå som de alltid har strävat mot. I det lag som de alltid har velat representera.

– Det är häftigt. Vi har ju ändå spelat ihop sedan vi var små, så det är häftigt att vi möts upp igen. Vi har, som sagt, tagit olika vägar. Men så länge man kämpar och tror på det man gör, så kan man lyckas på många olika sätt, säger Anton.

Hur är det att spela just nu?

– Det är lätt att spela fotboll när man får bra resultat med sig. När man ser att all träning har gett resultat.

Oscar, som mot Falkenberg gjorde sitt första mål i Superettan, håller med:

– Det känns som att vi har byggt något sedan januari nu, som känns jäkligt bra. Med spelsätt och en ny tränare som jag tycker passar in i gruppen. Så det är kul att gå på träningar och det är kul att spela match. Speciellt när det har gått så bra och man vet att hela laget håller på den här nivån. Då vill man mer också.

För några sekunder hörs bara det envetna fågelkvittret innan Anton tar vid igen.

– Vi har aldrig slutat tro på att vi skulle spela i Superettan med Brage och vi har aldrig tvivlat på vår kapacitet. Vi vet vad vi kan och jag hade inte förväntat mig något annat.

Men att ha tagit en plats i elvan är dock bara ett mål på vägen. Tvillingarna Lundin vill mer än så.

Oscar förklarar:

– Det skulle vara kul att få bevisa något. Eller göra något med Brage... liksom, skriva ny historia med dem. Det är en ära att dra på sig tröjan, men man skulle vilja uppnå något också och inte bara spela i Superettan. Man vill ju gå upp med Brage och vara ett topplag.

Men känner ni en stolthet över att ha tagit er hit?

– Det är klart att man är stolt. 2013 var det ju många spelare från andra städer och länder i Brage. Nu är det lite mer lokal anknytning till Dalarna. Alla vet vad som gäller. Och alla vet vad Brage betyder för folket och supportrarna. Vi spelar för klubbmärket.

Är familjen Lundin stolt?

– Det hoppas och tror jag. Nej, men det är de. De är på varje match, stöttar oss och skriver positiva meddelanden innan varje match och efteråt. De är absolut stolta.

Oscar fortsätter:

– Och delaktiga till att vi har kommit så långt som vi har gjort idag. Med skjutsar, fotbollsskor och allt sånt. Så de är nog de största supportrar som vi har. Tillsammans med våra flickvänner då.

Allra viktigast då?

Ja, ställer man frågan vad som har betytt allra mest för brödernas framgång så blir svaret samstämmigt.

– Jag kan säga att det är Oscar. Vi har alltid triggat varandra att bli bättre, och man vill ju inte vara sämre än den andre.

Oscar är inte sen med att hänga på:

– Hade vi inte funnits tillsammans, som tvillingar, båda två så hade vi kanske inte spelat fotboll här själva på gården. Och då kanske inte intresset hade fortgått. Man har alltid haft någon där, när man har kommit till ett nytt lag, och tyckt att det varit kul, för man har alltid känt någon. Så för mig är det Anton. Jag hoppas att jag är Antons.

– Jag sa ju det först. Du får skriva att jag sa det först. Att han försöker härmas. Det ser bättre ut.

De slänger lite käft med varandra på det där viset jag har vant mig vid under de senaste nittio minuterna.

Sen flinar tvillingarna och går ut och kickar lite boll på gräsmattan. Så där som de alltid har gjort.

"Målet" håller ihop ett tag till.

