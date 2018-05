Svärdsjö – byautmanaren i falufotbollen: "En blåslampa på stadslagen"

►[TV]: VECKANS MATCH 18/5: Se Svärdsjö möta Swesom på Källängets IP

På Grånäs IP i Sundborn står Niklas Ribjer och instruerar ett pojklag. Den smäktande värmen minner mer om högsommarhetta än en tidig kväll i maj.

Niklas Ribjer är klädd i Sundborns GoIF:s röda klubbfärger, men är samtidigt tränare för grannbyn Svärdsjö IF:s division fyra-herrar.

– Som född envikare, bosatt i Sundborn och tränare för Svärdsjö så förstår man vikten av samarbete, säger Ribjer och ler.

– För byafotbollen är det en förutsättning för att inte dö ut. Och det gäller inte bara på landsorten förresten, svensk fotboll i stort har inte råd att förlora spelare i ung ålder.

Niklas Ribjer borde veta vad han talar om.

Han har spelat i Enviken och Sundborn, representerat Falu BS i pojkallsvenskan och Slätta som seniortränare. Han har arbetat som ledare för såväl Djurgårdens IF som det numera nedlagda Falu FK, och tidigare haft en anställning på Dalarnas fotbollförbund.

Numera arbetar han som biträdande rektor på Engelska skolan i Falun.

Tävlingsmomentet och rivaliteten måste vi försöka behålla, vi ska vilja tävla för att slå våra grannar.

Vi träffas för att tala om Dalafyran-uppstickaren Svärdsjö IF, men börjar med elefanten i rummet.

En envikare i Sundborn GoIF-dress som tränar Svärdsjö – finns det ingen derbyrivalitet kvar längre?

– På gott och ont börjar den kanske försvinna, säger Niklas Ribjer och utvecklar.

– Det är såklart bra att man kan samarbeta mellan klubbarna. Vi vill att det ska finnas lag i byarna, att ungarna ska kunna ta cykeln till IP. På juniornivå och äldre ungdomsnivå har Sundborn och Svärdsjö samarbetslag som har fått positiva effekter, om än inte standardiserande effekter. Vi för samtal mellan föreningarna för att få till samarbeten i framtiden där gemensamma lag blir ett naturligt steg för barnen ju äldre de blir.

Och det onda?

– Om derbyrivaliteten vattnas ur. Det ska vara kul att spela derbyn. För Sundbornstjejer och killar ska det vara något extra att åka till Svärdsjö och spela match. Tävlingsmomentet och rivaliteten måste vi försöka behålla, vi ska vilja tävla för att slå våra grannar. Se på Brages rivalitet med Dalkurd, jag är övertygad om att de har sporrat varandra, och bryter man ned det på byanivå så har man vår verklighet.

Ändå är Niklas Ribjer övertygad om att samarbeten krävs i landsortsfotbollen, trots risken för urvattnade rivaliteter – och ett färskt skräckexempel från stan.

På hösten 2006 gick stadsklubbarna i Falun ihop i en gemensam satsning mot toppen: Falu BS, Slätta SK och Korsnäs IF blev till Falu FK som spelade division 1-fotboll. Ett decennium senare gick FFK i konkurs och lämnade efter sig en sargad fotbollsstad.

Falu BS spelar i dag i sexan och Slätta SK är med sin division 3-status bäst i Falun. Korsnäs och Slättas u-lag är Svärdsjös kommunkonkurrenter i Dalafyran.

– Jag tror på samarbeten, även om jag tror väldigt lite på sammanslagningar av klubbar. Men idén med Falu FK saknas något fruktansvärt i alufotbollen i dag, säger Niklas Ribjer.

– De hittade inte en fungerande modell med FK, men klubbarna måste samarbeta för att utvecklas. Jag ser inga sådana diskussioner mellan föreningarna numera, och det är synd. Ser man till stadslagen finns knappt någon äldre ungdomsverksamhet kvar. Slätta har en fin 00-kull som gör bra ifrån sig, Korsnäs har en duktig 01-kull, men de fem, sex bästa spelarna i varje lag hamnar i Brages eller Forssas och Dalkurds akademier.

Ett färskt exempel på falutalang som hamnar i Borlänge är Pontus Jonsson. 16-åringen från Korsnäs kom till Dalkurds akademi häromåret, men skrev nyligen på för Brage.

Utan Svärdsjö IF och fotbollen dör en del av bygden... Klart att Svärdsjö står kvar, men lite av själen går förlorad.

Att Falun av tradition inte är en fotbollsstad i paritet med Borlänge köper inte Niklas Ribjer som argument för att det borde vara ett naturligt steg för faluspelare att tidigt i junioråldern söka sig till grannstaden.

– Backar du bandet till Falu FK-tiden och 89-92-kullarna så var de bäst i Dalarna. De vann kanske inte DM varje år, men de höll den nivån. Det underlaget finns i Falu kommun fortfarande, men de bästa spelarna spelar inte för faluklubbar längre. Och har vi tjugo spelare i Borlängeklubbar finns där lika många Borlängegrabbar som inte får plats i sina lag, säger Ribjer.

– Vi behöver skapa en samlad plattform i Falun för våra fotbollsungdomar. De ska kunna träna och nå en bra nivå här, få en brygga mellan junior- och a-lagsfotboll. Klubbarna måste ha tålamod med talangfulla spelare som kommer upp i seniorverksamheten. De kanske inte höjer a-laget under sitt första år, men kanske år två eller tre. Befolkningsmässigt går kurvan uppåt både ute i byarna och i stan, så kan vi ta hand om våra nya fotbollsungdomar finns det en jättemöjlighet att bygga något bra i falufotbollen. Men just nu ser jag inte att det drivet finns.

Pojklagsträningen går mot sitt slut på Grånäs IP. På vägen därifrån möter jag fotbollsspelande tjejer på väg ner till planen på sina cyklar. Från Sundborn kör jag halvannan mil norrut, genom en Carl Larsson-idyll av röda stugor med vita knutar. Vägen upp till Svärdsjö slingrar sig förbi åkerplättar, skog samt vackra sjölandskap, och det är inte svårt att förstå varför Lasse Berghagen återvänder hit varje sommar.

På Källängets IP har byns damlag i division 3 träning. Jimmy Linnér är lagets tränare, men också klubbens ordförande. Som ideellt arbetande föreningsmänniska vet han vikten av att kunna hantera flera olika roller om den lilla klubben ska leva vidare på en ort med drygt 1 300 invånare.

Det motsatta är inget alternativ.

– Jag kommer från Enviken och såg vad som hände där när a-laget försvann. Till slut försvann också ungdomsfotbollen. Grabbar och tjejer måste ha ett a-lag att se upp till, om det så spelar i division sju, säger Linnér och fortsätter.

– Utan Svärdsjö IF och fotbollen dör en del av bygden, hävdar jag. Klart att Svärdsjö står kvar, men lite av själen går förlorad om inte föreningen finns kvar. Här finns något att samlas kring, som en del av det sociala livet.

Föreningens sociala funktion blir därför långt viktigare än seniorlagens ambition, menar Linnér.

– Skulle herrarna ta sig upp i division tre och damerna ta sig till tvåan så är det förstås bra. Då får vi jobba efter de förutsättningarna. Men vi är ingen elitförening. Vi är till för dem på bygden och arbetar efter Dalarnas fotbollförbunds devis om att ha kvar så många spelare som möjligt så länge som möjligt.

Vilken roll kan då Svärdsjö IF spela i falufotbollens utveckling? Just nu är laget bara sjua i tabellen, och efter 0–5-smällen borta mot Vansbro senast – plus det faktum att Korsnäs ligger trea och Slätta ångar på i division 3 – kanske snacket om att de snart skulle kunna vara bäst i Falun känns avlägset.

Men för fyra år sedan kvalade Dalafyran-nykomlingen SIF till division 3, och har i sina tre efterföljande säsonger varit ett topplag i Dalafyran.

– Nog för att trenden är vikande; vi har varit tvåa, trea, femma och femma de senaste säsongerna (skratt), men vi vill vara med där uppe och kämpa. Vi kan retas lite med stadslagen, vara byalaget som utmanar på vårt håll. Som en blåslampa på falufotbollen. För det måste ju ses som ett underbetyg till stadslagen att vi här ute kan vara bland de tre bästa lagen i kommunen.

Mellan 1953 och 2013 kom aldrig Svärdsjös herrlag högre upp i seriesystemet än division 5. Lejonparten av säsongerna har SIF tillbringat i sexan, och 60-talet får – med sex säsonger i femman – ses som något av dåtidens blygsamma storhetsperiod.

Niklas Ribjer minns hur sparsmakade fotbollsframgångar var under uppväxtåren.

– När jag växte upp i Enviken så var det division 6- och 5-fotboll som gällde härikring. Och så var det en och annan spelare som plockades upp av BS, Slätta eller Korsnäs. Det var bara så det var på den tiden och så vi trodde att det alltid skulle vara.

Men i slutet av 00-talet hände något. 2009 vann Svärdsjö division 6 före kommunrivalerna Korsnäs (U) och Slätta. Fyra säsonger senare vann SIF också femman, och redan i sin första säsong i Dalafyran blev Svärdsjö tvåa. Från att ha tillbringat ett fyrtiotal av de senaste sextio säsongerna i division 6 hörde plötsligt det moderna Svärdsjö IF till de tio bästa lagen i Dalarna.

En gyllene generation av lokala spelare på frammarsch såg att det fanns utrymme att utvecklas i moderklubben, och när Falu FK blev till Falu Fiasko fanns det knappt längre någon anledning att lämna den. Några av Svärdsjökillarna som testat på stadsfotbollen vände hem till byn för att vara med på resan uppåt.

Spelare som Magnus Andersson, Emil Anåker, Per Johansson, Jonssonbröderna Magnus och Johan, Niklas Murmester, Robin Vikström och Simon Östlund möjliggjorde resan uppåt. I kvalet till division 3 fick de blåklädda en drömstart när de slog Iggesund hemma på Källängents IP, och även om inte orkade hela vägen fram så hade klubben med eftertryck visat att de var en kraft att räkna med i Dalafyran.

I fjol tränades laget av Sercan Yilmaz som nu gör succé med Kvarnsveden i division 3. I år har tränarduon från 2014 gjort comeback. Bredvid Niklas Ribjer står Ståle Pedersen och hoppas kunna upprepa framgången de skapade ihop senast det begav sig. Svärdsjö tränar visserligen bara två gånger i veckan numera, men tippar sig själv i toppen av tabellen och hoppas att truppens samlade rutin kan bära dem dit.

– Grabbarna vill vinna serien i år också. Vi har en bra mix av lokala spelare och nyförvärv utifrån som håller bra kvalité, säger Niklas Ribjer.

– Sen handlar det om en balansgång som alltid. Vi är en liten förening som först och främst ska finnas för dem i bygden, men de gånger vi får fram fina generationer av spelare så ska vi kunna utmana om en topplacering.