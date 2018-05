Bråda dagar för blomsterhandeln–"Kan bli all time high"

Bibbi Notes har bråda dagar i sin handelsträdgård. Hon hastar mellan växthusen för att hinna med den explosionsartade försäljningen av växter och planteringsjord.

– Efterfrågan på sommarblommor kommer två veckor för tidigt. Ofta startar den försäljningen i mitten till slutet av maj. Alla växter är inte färdiga ännu, säger hon.

De flesta växterna på handelsträdgården har Bibbi odlat själv. Här trängs begonior, dahlior, pelargoner men också jordgubbar, sötpotatis, tomater, gurka och andra plantor.

– Jag har namnettikerat 18 000 plastkrukor under våren, sen tillkommer alla andra växter och amplar, säger hon och tittar ut över blomsterhavet som skiftar i rött, vitt, rosa och lila.

Läs också: Från balkongodling i Stockholm till egen handelsträdgård i Dalarna

I parken med buskar och träd har allt inte kommit in ännu.

– Det var riktigt kallt i maj förra året. Många buskar och träd blev skadade hos mina grossister. Det tar ett till två år för växterna att komma igen. Det betyder att det blir mindre sorter att få tag på just nu.

Bibbi Notes tycker det är roligt att kunderna hittar till handelsträdgården i Grycksbo.

– Jag har tåliga kunder som får vänta på vissa saker för tillället. Men det går bra att förbeställa, säger hon.

Rosa Andersson är på jakt efter blommor till balkongen och trädgården.

– Det har redan kommit liljekonvaljer hemma i trädgården. Jag har aldrig sett dem komma så tidigt. Det var flera år sedan det var så här fint i maj, jag fyller år den 17:e och då brukar det alltid vara skitväder, säger hon.

Läs också: Från Hötorgshandlare till stjärnflorist i Gamla stan – "Vid snittblommorna föll jag pladask"

Rosa och hennes man Lennart Andersson har redan satt en hel del grönsaker, potatis och ängsblommor hemma i landet.

– Sallad och dill har kommit upp. Gräslöken når mig till knäna. Samtidigt har den tuffa vintern tvingat rådjuren att äta av våra äppelträd, också tujan vilket är ovanligt, säger Rosa Andersson.

May Sjödal är på jakt efter planteringsjord. Men leveransen till Nya Grycksbo handelsträdgård har blivit försenad då jordleverantörerna har svårt att hinna med. May får återkomma till kvällen.

– Jag får vänta med att köpa blommor, men det är inga problem, säger hon.

Läs också: Linda – en blyg doldis med 62 000 följare på instagram

På Plantagen i Falun når temperaturen upp till 40 grader i växthuset. Här har försäljningen skjutit i taket, i takt med termometern.

– Vi har sålt över dubbelt så mycket perenner i år om man jämför med maj i fjol. Det kan bli all time high. Vi har satt in all extrapersonal vi har, säger Lars-Erik Andersson som är butikschef.

Läs också: Sveriges äldsta växthus – Rottneby handelsträdgård stänger efter 107 år

Han menar att det är ett angenämt problem:

– Det är svårt för odlarna att hinna med. Penséer är helt slut i hela landet. Det såldes mycket av dem i Skåne då våren dröjde i år.

Några typer av jordgubbar och hortensia har för tillfället sålt slut och alla sorter av pelargoner har inte hunnit växa till sig ännu. Lars-Erik Andersson menar att de har läget under kontroll.

– Jag är inte orolig. Vissa sorter tar slut, så är det varje år.

Bensinmacken OKQ8 på Gruvgatan har också märkt av den plötsliga sommaren. När solen skiner och värmen stiger, växer också gräsmattorna.

– Vi har haft slut på miljövänlig bensin på dunk till tvåtakts och fyrtaktsgräsklippare sedan i fredags. Det är liknande på mackar runt om i landet, säger Bosse Andersson, butikschef.

Ny leverans väntas inom kort till macken på Gruvgatan.

– Det är med blandade känslor kunderna tar emot beskedet när de kommer. Många är stressade och ska klippa gräsmattan, säger Bosse Andersson.

► Är du inte prenumerant på något av våra nyhetspaket? Teckna Plus i dag!