Därför går uteslutna Anna Hagwall till Alternativ för Sverige – "Partiet består inte av några vilsna aggressiva personer som söker utlopp för sina frustrationer"

I mars lanserades det nya invandringskritiska partiet Alternativ för Sverige, AfS. Förlaga är Alternativ für Deutschland, AfD, som i höstens val i Tyskland ökade med drygt 8 procentenheter till 13 procent av rösterna. Partiet är numera Tysklands tredje största parti efter tyska Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.

– Direkt när AfS bildades i Sverige ansökte jag om ett medlemskap. Medlemsskapet fick jag också nästan direkt. Jag hade tänkt ligga lågt med detta, men så blev det inte, säger Anna Hagwall.

Konkreta lösningar på konkreta problem

Det var AfS politiska program och partiledning som avgjorde. Alternativ för Sverige anser att Sverige måste införa ett omedelbart asylstopp och inleda en aktiv återvandringspolitik.

– AfS har konkreta lösningar på konkreta problem. Bland annat vill AfS att de som inte får uppehållstillstånd i Sverige verkligen ska utvisas, de som gömmer sig ska återvända varifrån de kom. Detta för att den sociala välfärd som vi ännu har i landet inte ska raseras helt. Denna konkreta politik på verkliga problem ser jag som sympatisk och trovärdig, säger hon.

Grundare av AfS är uteslutna och före detta ledarna för Sverigedemokraternas ungdomsförbund - Gustav Kasselstrand och William Hahne.

– De är mycket bra människor som grundar sina åsikter på fakta och i genomtänkta analyser. Redan när de uteslöts beklagade jag detta offentligt. SD:s ledning gjorde ett enormt misstag när de uteslöt dem. De är utbildade, försörjer sig själva i riktiga jobb och har stor politisk erfarenhet från SDU-tiden , säger hon.

Partiet består inte av några vilsna aggressiva personer

Anna Hagwall ser också de medlemmar som partiet redan lockat som seriösa och trovärdiga.

– Partiet består inte av några vilsna aggressiva personer som söker utlopp för sina frustrationer. Partiet lockar istället goda demokratiska medborgare med jobb och utbildning. Personer som vet hur det är att leva ett hederligt liv, säger hon.

Anna Hagwall är medlem i AfS och kommer kampanja för dem i valrörelsen i Dalarna.

– Men jag kommer inte att kandidera själv. Jag lämnar toppolitiken efter min mandatperiod i riksdagen - så som jag sa redan när jag blev utesluten. Det jag gör nu är att ge AfS en "hjälpande hand" i valrörelsen, säger hon.

Hela fyra uteslutna SD-ledamöter i riksdagen är nu medlemmar i AfS. Förutom Anna Hagwall handlar det om Olle Felten från Malmö, Jeff Ahl från Stockholm - och SD:s förre partiledare Mikael Jansson från Umeå.

– Men vi benämns fortsatt som partilösa av riksdagen. Jag är övertygad om att AfS kommer nå egna politiska framgångar. Kanske inte nu direkt i årets val, men om nuvarande ledning blir kvar så kommer AfS nå riksdagen till slut. Se bara på den starka utveckling AfD har i Tyskland, säger Anna Hagwall.

Under fredagen var Anna Hagwall kvar i Stockholm.

– Vi fyra som nu är med i AfS i riksdagen hade en träff för att lägga upp taktiken. Det ska bli intressant att se hur det går i valrörelsen. Jag kommer göra det jag kan för att det ska gå bra, säger Anna Hagwall.

FAKTA/Anna Hagwall

Jobb: Utesluten riksdagsledamot, tidigare SD. Numera medlem i nystartade Alternativ för Sverige, AfS. Är så kallad "politisk vilde". Kom in i riksdagen 2013, som ersättare i turerna efter den så kallade "järnrörsskandalen". Omvaldes på eget mandat i valet 2014. Valdes in på plats 169, mandat för Västerbotten. (Sverigedemokraterna hade då en rikslista och inte separata länslistor i valet till riksdagen). Hon uteslöts från SD i december 2016. I början av 2000-talet hade hon en framträdande roll i SD. Fram till 2010 satt hon i högsta partistyrelsen. Tidigare var hon också under en period andre vice partiordförande. Jobbade tidigare som optiker i Falun och Rättvik.

Bor: Rättvik.

Född: 1953 i Ungern. Invandrade till Sverige för 42 år sedan när hon gifte sig med en svensk. Har två söner, ett barnbarn.