Vrålande björnar, tragiska mord och turister som flyr dalaidyllen – här är sommarens mest lästa nyheter i Dalarna

Här får du koll på de 15 mest lästa nyheterna och reportagen i somras i Dalarna.

Topplistan: Mest lästa artiklarna på dt.se under juni, juli och augusti 2019.

1. Jens Runnberg: Hur kan Annie Lööf få sitta kvar efter att ha skämt ut sig inför kungen på slottet?

Sommarens mest lästa! Du har väl inte missat politiske redaktören Jens Runnbergs midsommarkrönika som blev viral? Läs den här!

2. Ung man skjuten till döds vid Kupolen

En tidig måndagsmorgon i början av juli kom ett samtal in till polisen om en skjutning vid Kupolen. En man i 20-årsåldern avled senare på sjukhus av sina skador och händelsen rubriceras som mord. Även en man i 30-årsåldern blev svårt knivskuren. Läs hela artikelserien om dödsskjutningen vid Kupolen.

3. Frivillig parkeringsvakt fick sin bil inparkerad på Dalhalla

Allt blir inte som man har tänkt sig. I slutet av juli spelade Gyllene Tider inför ett slutsålt Dalhalla. Åke Lindén ville hjälpa till och volontärarbetade därför som parkeringsvakt – men fick själv vänta på att komma därifrån... Läs hela historien här.

4. Öppnade ny restaurang – längst in på industriområde

Längst in på industriområdet Ingarvet i Falun har Pontus Mellström öppnat den nytänkande pizzerian. Inredningen har han till stor del byggt själv. "Läge, meny och pris ska skilja sig från andra pizzerior", säger Pontus som tillsammans med pizzabagaren Francesco sålde över 200 pizzor den första dagen. Läs mer och se bilder här.

5. Classic Car Week - förändra eller lägg ner!

Sommarens hetaste debatt handlade om Classic Car Week. "Helt otroligt att en enda kommun tillåts bidra till så mycket föroreningar och klimatförändring - såhär kan det inte fortsätta!" Det skriver läsaren Ante om den populära Classic Car Week, i inlägget som blev viralt. Håller du med? Läs hela inlägget här.

6. Boende tvingas lämna miljonlägenheterna strax efter inflytt

Det var under midsommarhelgen som bygget stod klart och de första köparna fick klartecken att flytta in i lägenheterna i centrala Falun. Men knappt två veckor efter inflytt informerades de boende i bostadsrättsföreningen Årummet att de måste flytta ut – ett fel hade upptäckts under slutbesiktningen. Ändå fick köparna flytta in. Läs hela historien här.

7. Nyrenoverad amerikanare stulen och bränd under stora bilträffen

Under Summer Meet i början av juli brann flera bilar. En av dem var Säterbon Daniel Murars nyrenoverade Ford. Han hade åkt till Västerås över kvällen och hann inte komma in i staden innan bilen var stulen. Daniel berättar: "Jag är helt knäckt. Man har ju lagt ner jättemycket tid på den. Timmarna får man ju aldrig igen, oavsett vad som händer." Läs reportaget här.

8. Man knivskuren till döds i Grängesberg

Den 12 juli knivskars en 34-årig grängesbergare till döds i en korsning i västra Grängesberg. En 56-årig grängesbergare och en 67-årig kvinna greps i närheten av brottsplatsen. Mannen anhölls och häktades som misstänkt för mord medan kvinnan häktades som misstänkt för medhjälp till mord. Läs hela artikelserien här.

9. Omfattande slangning av bensin – tiotalet bilägare drabbade i bostadsområde

Under sommaren har ett bostadsområde i Sunnansjö, Ludvika, utsatts för omfattande stölder av bensin ur bilar. Nils-Erik Berg och flera av de andra boende i området var arga, oroade och uppgivna över bensinstölderna: "Ja, det är ju inte första gången det händer." Inte ens polisen har tips på hur de boende ska skydda sig mot de fräcka stölderna. Läs reportaget här.

10. "Total jävla panik" – Stina motionerade i skogen med en väninna och åtta barn – då vrålar en björn några meter ifrån dem

Det är lätt att förstå paniken. Några dagar före midsommar motionerade Stina Sundström längs en grusväg i Enviken mitt ute i skogen tillsammans med en väninna och åtta barn. Men skogsturen fick ett abrupt slut. Plötsligt vrålar en stor björn åt dem, bara några meter bort – paniken är total och de springer för sina liv. Läs den makalösa historien här.

11. Therese överfölls, misshandlades och rånades – här berättar hon om skräcknatten

Therese vaknade på Falu lasarett, blodigt misshandlad och fastspänd i sängen för att stabilisera hennes rygg och nacke. Timmarna före minns hon inget av. Det sista hon minns är att skulle tända en cigarett. ”Sen blev allt svart”, berättar Therese Johannesson för tidningens reporter. Läs mer om händelsen här.

12. Miljonsmäll för ett av Dalarnas största byggbolag – storförlust i skidort

I juli meddelades att ett av Dalarnas största byggbolag, Erlandsson Bygg i Dalarna, har åkt på en ekonomisk smäll. Bolaget gjorde under 2018 en förlust på 37 miljoner kronor och det är framför allt byggprojektet i Sälenområdet som har orsakat förlusterna. Moderbolaget i Kungsbacka har fått skjuta till pengar för att rädda bolaget och har beslutat att slutföra projekten i Dalarna. Läs mer här.

13. Avbröt tältsemestern i dalaidyllen – bilade hela vägen hem till Österrike: "Det känns inte tryggt"

För Thomas Kildenfoss från Österrike har synen på dalaidyllen fått sig en törn. Han och sonen Timo avbröt semestern och bilade hem de 250 milen efter en incident i augusti när de tältade i Sundborn. Läs mer om vad som hände här.

14. Storbråket mellan två assistansbolag i Dalarna: "Hade det fallit på annat sätt hade jag emigrerat"

Två assistansbolag i Dalarna har bråkat om miljoner. I somras kom Falu tingsrätt med sitt avgörande. Konflikten gällde en person som tidigare arbetat på VH Assistans och börjat arbeta på Enigheten. Falugrundade företaget VH Assistans stämde Borlängebolaget Enigheten personlig assistans på 2,5 miljoner kronor och hävdade att den anställde ska ha läckt företagshemligheter i samband med övergången. Läs mer här.

15. Därför stoppades "Små grodorna" under världens största midsommarfirande – se publikens oväntade reaktion

Sist på topplistan av sommarens mest lästa artiklar är passande nog en liten händelse i somras, som inträffade under midsommarfirandet, i hjärtat av Dalarna. Gropens midsommarfirande i Leksand har klassats som världens största midsommarfirande och lockar runt 20 000 besökare varje år. Se tv-klippet och läs mer här.