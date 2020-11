Vivi startar brödupprop – vill minska butikernas svinn: ”Blir illamående”

Ett berg av limpor, vetekakor och rågfrallor. Påse efter påse med formfranska. Och några halvmögliga fiberkorvbröd.

Vivi Båvner har snöat in på bröd. Därför täcks just nu hennes köksgolv i villan i Karbenning ett par mil söder om Avesta av bakade ting i alla dess färger och former. Men Båvners nyfunna intresse handlar inte om ett plötsligt sug efter oändliga skinkmackor. Det hon hoppas på är istället att kunna bidra till ett mer klimatanpassat samhälle genom att visa upp hur mycket bröd som produceras och inte köps.

– En bekant till en bekant som tidigare jobbade i butik har gett mig det här. Jag ger det till mina höns, men de ska egentligen inte äta bröd. Men annars skulle brödproducenterna ha hämtat det och gjort det till bränsle och djurfoder, säger hon.

Hon ser sig om bland brödpåsarna och tillägger:

– Jag har lika mycket bröd i frysen.

Vivi har länge varit engagerad i miljö- och klimatfrågor och har tidigare bland annat startat en hemsida för att uppmuntra företag till att slänga färre prylar. Hon jobbar på folkhögskolan i Norberg, där hon undervisar i miljö och klimat på distans. Det var när hon upptäckte att en del av det bröd som butikerna gör sig av med inte ens är gammalt, som hon även började grotta ner sig i brödsvinnsfrågan.

– Även om det överblivna brödet används till djurfoder och bränsle så är det så många led det ska gå igenom för att komma dit. Det ska förädlas, transporteras och förpackas, säger hon.

– Det produceras alldeles för mycket bröd och samtidigt finns det folk som svälter. Jag blir illamående av tanken. Det är svårt att förstå det, säger hon.

Därför har Vivi nu startat en digital namninsamling, som hon hoppas ska sprida sig i hela Sverige. Syftet är att ändra brödproducenternas affärsmodell så att det är butikerna själva som ansvarar för det överblivna brödet, och inte producenterna. På det sättet skulle butikerna istället kunna sälja det överblivna brödet till ett reducerat pris.

– Jag tror att tiden är inne för förändring. De säger att vi konsumenter kräver att det finns en massa olika sorters bröd att välja mellan, men jag kräver inte det. Och jag tror inte att andra gör det heller. Tillsammans kan vi ändra det här, säger hon.

Varför har du valt att lägga så mycket energi på att försöka få till en förändring?

– Vad ska jag annars göra med min tid på jorden?