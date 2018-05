Sveaskog om maskinen som orsakade branden: ”Vi ska ha ett möte med räddningstjänsten”

Under måndagen utbröt en skogsbrand i södra delarna av Skinnskatteberg, vid Skommarmossen. Branden spred sig under natten till ett område om 15 hektar och släckningsarbetet pågick fortfarande under tisdagen. Räddningschefen Kenneth Johansson medverkade i Fagersta-Postens livesändning under förmiddagen och berättade då att branden uppstått i ett svårtillgängligt område. Strax efter lunch meddelade han att arbetet går framåt.

– Det är mycket mer positivt nu, det börjar se ut som det ska göra. Vi har fått resultat av vårt arbete och det går åt rätt håll, säger han.

Initialt var det oklart hur branden uppstått men strax efter lunchtid på tisdagen bekräftade Helene Bergström, chef för regionområdet norra Bergslagen på Sveaskog, att en av företagets skogsmaskiner antänt och orsakat branden vilket Sveriges Radio var först att rapportera.

– Ja, det stämmer att det är en av våra skogsmaskiner. Vi har ju en gemensam branschpolicy kring det här med hög brandrisk. Och den har vi jobbat utifrån då, bland annat finns en app som heter Brandrisk ute där man kan se hur stor brandrisk det är på ett visst område. Utifrån det och kommunikation med maskinförare och så vidare så tog vi beslutet om att vi skulle kunna köra objektet, säger Helene Bergström till Fagersta-Posten.

Hon anser att Sveaskog gjort allting rätt utifrån vad man kan se än så länge. Men att en utvärdering måste göras när "allt har lagt sig".

Hur många som befann sig i avverkningsområdet när branden startade är oklart men åtminstone två från Sveaskog var på plats.

– Den åtgärd vi vidtog var att vi tog dit två skotare, de som forslar ut virke på väg för att hela tiden ha koll på vägen ut om det skulle vara så. Det var nog också det som gjorde att vi kunde larma räddningstjänsten så snabbt. Så det känns väldigt bra. Och maskinförarna har gjort helt rätt, de har gjort ett fantastiskt jobb.

Johan Thalberg, polisens presskontakt i Västmanland, berättar att man fortsatt har en löpande kontakt med räddningstjänsten på plats men att man inte misstänker något brott i nuläget.

– I nuläget, som räddningstjänsten meddelat, kan man inte ens gå in i det område där branden förmodligen har startat eftersom det är för varmt. Jag kan inte se att det har gjorts någon anmälan men det kan ju visa sig i efterhand att branden har startat på grund av att någon har eldat eller sådär och då kommer vi att behöva utreda det brottet, säger han.

Polisen var på plats under måndagskvällen för att informera boende i området om vad som hänt. Strax efter klockan 23 på måndagskvällen togs dock beslutet att låta räddningstjänsten ta hand om arbetet på platsen.

Sveaskog ska så småningom ta över arbetet på platsen när eftersläckningsarbetet ska göras. När det blir kommer att beslutas under eftermiddagen.

– Det beror på hur eftermiddagen utvecklar sig. Så om det blir under kvällen eller imorgon det vet jag inte än. Klockan 16 har vi några fler medarbetare som kommer ut på området. Och då ska vi ha ett typ av möte med räddningstjänsten. Först då kan vi ta beslut om när vi kan ta över ansvaret, säger Helene Bergström.

Ungefär 25 personer arbetade med släckningsarbetet totalt. En helikopter sattes in för att vattenbomba, hjälpa till med transport och övervakning. Hemvärnet, militären och en tankbil från Arboga var också på plats.