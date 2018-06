Broddbo-branden sprider sig okontrollerat österut: ”Vi evakuerar febrilt just nu”

Boende i Ulvsbo, Nilsbo, Nötbo, Långsjöstugan, Överbo och Östra fallet har evakuerats.

– Elden springer ifrån oss. Vi hinner inte bromsa fronten, säger Robin Hagberg, brandingenjör på Storstockholms brandcentral, till P4 Radio Västmanland.

Intervju med Robin Hagberg, räddningstjänsten:

– Vi har tre brandhärdar som vi bekämpar just nu. Vi har fem helikoptrar och 14 markenheter på plats. Helikoptrarna vattenbombar fronten för att försöka dämpa eldens framfart som går för fort för oss just nu, säger Robin Hagberg i en intervju med P4 Extra under tisdagskvällen.

Det kraftiga blåsten försvårar för räddningstjänsten att få kontroll på den brand som blossade upp utanför Broddbo tidigare under tisdagen.

Branden fick snabbt fäste i det enormt torra skogs-och markområdet väster om Sala. Trots massiva insatser med bland annat vattenbombning från helikopter kunde inte brandens framfart stoppas.

Boende i Ulvsbo evakuerades under eftermiddagen och vid 19.30-tiden på tisdagen förbereddes ytterligare evakueringar av boende i både Nilsbo och Nötbo – detta på grund av att räddningstjänsten bedömer brandens utveckling som okontrollerad, enligt Sveriges Radio Västmanland.

Klockan 20.00 gick polisen ut med informationen att evakueringen inletts av boende i Nilsbo, Nötbo, Långsjöstugan, Östra fallet och Överbo och även andra boende i brandens riktning.

I P4 Extras direktsändning under tisdagskvällen förklarade representanter för Storstockholms brandförsvar att ”vi evakuerar febrilt just nu.”

Även Sala kommun förbereder sin del av en evakuering.

– Det vi som kommun måste göra är att planera för en ordnad evakuering då det brinner på flera platser norr om Sala, säger Anders Wigelsbo (C), kommunstyrelsens ordförande i Sala, till Radio Västmanland.

Intervju med Anders Wigelsbo:

Räddningstjänsten i Västmanland har varit extremt hårt ansatt de senaste dagarna med otaliga bränder i flera delar av länet. Räddningstjänster från angränsande län har skickat styrkor – under tisdagskvällen gick stabsledningen även ut med begäran om hjälp från räddningstjänster i hela landet.

Länsstyrelsen skriver på sin hemsida att ”Ytterligare släckningsresurser är på väg in från resten av landet", bland annat från Gotland och Göteborg.

Klockan 21 på tisdagskvällen kommer länsstyrelsen att leda ett samordningsmöte tillsammans med representanter för räddningstjänsten, polisen, kommuner och andra viktiga aktörer för att samordna alla de beslut som behöver fattas i samband med brandbekämpningen.

Under onsdagen kommer justitie- och inrikesminister Morgan Johansson att besöka räddningstjänsten i Sala med anledning av det pågående arbetet med att bekämpa Broddbo-branden.

Ministern gör ett besök på Klämstorpet i Sala klockan 16.00 på nationaldagen.