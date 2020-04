Vårvärme i länet till veckan – meteorologen tror på rekord: ”Kan bli varmaste dagen hittills”

Till veckan väntas växlande väder – men även värmerekord, säger meteorologen Per Holmberg som spår temperaturer kring 15 grader i länet på måndag.

– Jag tror att måndagen kan slå rekord som varmaste dagen hittills i år. Lite lätta slöjmoln på morgonen, sedan riktigt soligt, säger han och fortsätter:

– Tidigare rekord var 14,3 grader i Avesta den 26 mars, och jag tror att det kommer upp i de nivåerna i södra Dalarna på måndag. Annars ganska väl över tio grader i stora delar av länet.

På onsdag blir det varmt igen

Tisdagen blir något kallare, innan det slår om igen på onsdag.

– Under natten mot tisdagen drar kallare luft in, även en del regn och möjligen snöinslag. Men mitt på dagen har det mesta passerat och det klarnar upp under eftermiddagen. På onsdag blir det varmt igen, runt tio grader på flera håll – dock lite blåsigt, säger Per Holmberg.