Vårdpersonal slår tillbaka mot coronaförnekare – Tommy är talesperson: "De ifrågasätter vårt jobb"

De kommer ut från sin arbetsplats på akutmottagningen, Ramona Brolin, Sofia Olofsson, Lisbeth Andersson och Tommy Vingsblå, fyra undersköterskor.

Vintersolen lyser, men blåsten är kall.

– Det är bara skönt, säger Sofia Olofsson, och förklarar att passen med skyddskläder ger en svettig arbetsmiljö.

Först trodde hon inte det var sant att människor har uppfattningen att pandemin är en lögn.

– Sen blev jag förbannad när jag tänker på hur vi sliter och inte bara vi, hela Sverige sliter.

Det började med den så kallade tusenmannamarschen i Stockholm som samlade hundratals deltagare. Ett av kraven var att häva restriktionerna som ska skydda mot smittspridning.

När tidningen berättade att en likande demonstration är planerad i Falun reagerade Tommy Vingsblå. Han gjorde ett inlägg på Facebook som nu delas. Fler medier har kontakta honom.

Tommy Vingsblå skriver om stressen i arbetsmiljön. Hans arbetskamrater håller med.

Lisbeth Andersson jobbar på akuten sedan över trettio år.

– Men jag har aldrig tidigare varit med om så stor inströmning av patienter. Övertiden slår i taket.

I början dog coronapatienter på akuten. Nu kommer yngre patienter, dödsfallen är färre men tillstånden fortfarande svåra, bland annat andningssvårigheter, beskriver personalen. De känner oro för fortsättningen.

Att sedan läsa om människor som uppger att coronaviruset inte finns är provocerande, säger undersköterskorna. De befarar också fler demonstrationer med risk för ökad smittspridning och ännu högre belastning på våren.

– Det handlar inte om att det är synd om oss, vi gör vårt jobb. Men det är skrämmande att de inte tror på det vi gör och ser, säger Lisbeth Andersson.

Tommy Vingsblå skulle vilja visa demonstranterna sin vardag på jobbet. Det går inte, bland annat av smittskyddsskäl, konstaterar han.

Men han vill inte möta påståendena med tystnad.

– Att gå in i en diskussioner med en pandemiförnekare är nog som att gå in i en vägg. Men det kan ju sprida sig som ringar på vattnet.

Hur ser du på argumentet att rätten till åsikter och rätten att få yttra dem är grundlagsskyddad?

– Så är det. Men då har vi också rätt att göra våra röster hörda.

Läs delar av Tommys inlägg:

" För ganska precis exakt ett år sedan stod jag och mina kollegor på akutrummen på Falu lasarett och i princip såg människor drunkna mitt framför våra ögon.

De som narkospersonalen skulle söva ner fick ringa "det kanske sista samtalet hem" innan tuben fördes ner i strupen för att tvinga i dem det syre som inte kunde tillbringas själv.

Våra undersökningsrum var även dom fulla med patienter, också dom mer eller mindre sjuka. Vi jobbade i full skyddsutrustning dygnet runt, 24/7. Och inte på något sätt för att vi alla gånger tyckte att det var roligt. Vi var tvungna. Vi ville. Vi har valt det här yrket av en anledning. Och aldrig någonsin har åtminstone jag, relaterat till mig själv och mina kollegor, känt sådan yrkesstolthet.

Vi hyllades som hjältar. Det applåderades lite förnedrande från balkonger, kontra att våra sjukvårdspolitiker likväl pratade om nerskärningar och summan i lönekuvertet ökade inte, trots applåder och hyllningar.

Sommaren 2020 kom.

Semesterperioderna flyttades. Personal fick flytta sina semestrar. Personligen fick jag ingen semester alls. Personal blev långtidssjuka i covid-19. Personal nekades semester. Allt detta på grund av pandemin vilket vi också förstod. Inte alltid mådde vi bra. Men vi gick till jobbet ändå. För att vi ville. För att vi behövdes. För att vi har en stolthet knappt likt någon annans.

Hösten kom. Vi var galet trötta. Modet sviktade. Och i tider då vi kanske mest av allt behövde en kram av en kollega. Nej då fick vi inte ens kramas. Det gjorde vissa av oss i smyg (ändå) för att vi helt enkelt var tvungna.

Sedan kom den andra vågen lagom till jul- och nyår. Återigen fick vi stå på helspänn, på givakt och se vår julledighet dras in. Den som vi så länge sett framemot. Nu låter det som självömkan, javisst, till viss del sant. Man är ju ändå människa under ytan och all skyddsutrustning som vi återigen fick ta på oss. Och nu även munskydd som ett krav från det att vi stämplar in tills dess att vi går hem. Och den som inte jobbat i munskydd dygnet runt vet inte vad jag menar.

Nu blev det även svårt för vår arbetsledning att få tag på personal.

Vet ni varför? Helt enkelt för att både sjuksköterskor- och undersköterskor redan fyllt den kvot av övertidstimmar vi får göra på under ett ett år. Så även om vi ville, så fick vi inte jobba mer.

Under andra vågen såg vi mer unga människor kritiskt svårt sjuka utan egentliga bakomliggande sjukdomar. Syrgasen flödade återigen på våra akutrum och andra undersökningsrum.

Under den första vågen såg vi egentligen bara patienter svårt sjuka i covid-19. Andra patienter med andra grundsjukdomar eller skador vågade inte söka akutsjukvård av rädsla för att bli smittad.

Men gud ska veta att vi gjort allt för att skydda er, alla andra och oss själva från det virus som nu liksom då sprids farligt fort.

Falu lasarett är i idag stabsläge men förväntas inom kort att gå över i förstärkningsläge, vårdplatserna minskar, vårdköerna ökar, livsnödviktiga operationer ställs återigen in. Och väntetiderna på akutmottagningen blir återigen betydligt längre än vårt mål.

För oss inom akutvården är pandemin och covid-19 högst verklig och en sanning. Det krävs inte någon okänd kemist från Norge på en video på Youtube som behöver bekräfta motsatsen.

Vi på Falu lasarett och annan sjukvård över landet kan bekräfta det för dig och er som har planer att demonstrera i Falun på lördag.

Snälla, från djupet av mitt (och vårt) hjärta, gör inte det. Gör inte det för vår skull och framförallt inte för era anhörigas skull. Och självklart inte för med tanke på dina medmänniskor.

Med vänlig hälsning, Tommy, undersköterska på akutmottagningen Falu lasarett "