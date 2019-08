Var sjunde tomtägare har robotgräsklippare – uppskattas inte av skrämda älgar

Skadestatistiken visar också att försäkringsbolagen får allt fler ärenden som rör just robotgräsklipparna. Bara under sommaren har exempelvis If haft drygt 200 skadeärenden.

Vanligaste är att blixten slår ned och bränner sönder elektroniken i klipparen eller laddstationen.

"Men vi har också haft fall där den träffat och slagit ut den begränsningskabel man sätter runt tomtgränsen, så att trädgårdsroboten inte längre känner av var området slutar. I vissa fall har den helt enkelt rymt, för att sedan hittas i grannens trädgård eller någonstans i närheten ute på vift", säger Jenny Rudslätt, hem- och villaexpert If, i en presskommentar.

Förutom blixtnedslagen handlar de flesta skadeärenden om annan yttre påverkan. Det kan vara att ägaren tappat den eller råkat köra på den med bilen.

Det finns också fall där klipparen skadats av uppskrämda älgar som stampat på klipparen.

"I ett ärende nyligen hade vi en robot som körde rakt genom en uppblåsbar barnpool som ägaren satt upp på gräsmattan. Roboten klippte upp poolens mjuka kant, körde rakt genom bassängen och kom ut nyduschad på andra sidan. Tyvärr gick den också sönder på kuppen", berättar Jenny Rudslätt.