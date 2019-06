Han ska ro den sjunkande båten i hamn" Torsten Larsson tar över som ordförande i Västerdalarnas utbildningsförbund

För tre år bildades förbundet för den gemensamma gymnasieskolan för Vansbro och Malung-Sälen kommun.

Som tidningen tidigare berättat har fullmäktige i både Malung-Sälen och Vansbro kommun beslutat att inte ge ansvarsfrihet för politikerna som satt med i direktionen under 2018. I Malung-Sälen var det ingen av ledamöterna som tvingades lämna direktionen då alla valdes in under 2019. I Vansbro kommun blev bland annat ordförande Uwe Weigel (C) entledigad.

Vid måndagens fullmäktigemöte beslutade man att utse Torsten Larsson till ny ordförande i VDUF och Anders Hed (LP) och Zenita Hermansson (S) till ledamöter. Mattias Berglund(LP) blir ersättare och två ersättningsplatser är vakanta och ska tillsättas senare i höst.

- Jag känner väl att jag har ett ansvar att se till att få verksamheten att fungera fram till årsskiftet och bidra till en bra övergång, förklarar Torsten Larsson.

Att vända helt på skutan när det gäller ekonomin ser han inte som möjlig. Under 2018 redovisade man ett underskott på 20,8 miljoner och det mesta talar för att man även hamnar på samma nivå under 2019.

-Det är viktigt att ekonomin sköts så bra det går under rådande omständigheter fram till årsskiftet, säger han.

Ett annat skäl att han kliver in som ordförande är att han anser att det känns viktigt att man är lika många ledamöter i direktionen från Vansbro som i Malung-Sälen.

- Min uppfattning är att det är bra verksamheter både i Vansbro och Malung-Sälen, ett stort problem är ekonomin, tillägger Torsten Larsson.

Fram till årsskiftet då samarbetet går i graven väntar tre sammanträden med direktionen. Förbundet kommer ändå att leva kvar en tid efter det då bland annat alla ekonomiska och juridiska aspekter ska benas ut.

- Då är det kommunalrådet Stina Munters (C) och kommunalrådet i Malung-Sälen Hans Unander (S) som har det uppdraget, säger Torsten Larsson.