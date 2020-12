TV: Oväntade hjälpen – hon tar LIF-spelarna genom djävulspassen: "Gör det lättare"

Leksands IF genomför en riktigt hård träningsvecka för att förbereda laget för det som komma skall efter ett fyra dagar långt uppehåll i början av nästa vecka.

Efter det gemensamma ispasset varje dag övergår träningen i en individuell del innan det är dags för lunch.

Vissa av spelarna får åter ta sig ut på isen för att under 30 minuter – åka skridskor.

Något som ser ut som allmänhetens åkning eller "följa John" är dock mycket värre enligt stjärnskottet Isak Rosén, 17.

– Det är riktigt jobbiga intervaller och då gör det det lättare att köra till musik, säger han.

Leksands IF har också tagit fram en riktigt julig låtlista till veckan.

Se och lyssna på delar av intervallpasset, där a-lagsspelarna också får sällskap av en del spelare från juniorlaget, i spelaren nedan:

Fakta: Låtarna som spelades på torsdagens intervallpass

1. When It Rain It Pours – Luke Combs

2. Jingle Bell Rock – Bobby Helms

3. All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey

4. Last Christmas – Wham

5. Santa Tell Me – Ariana Grande

6. Rockin Around The Christmas Tree – Brenda Lee

7. It's Beginning To Look A Lot Like Christmas – Michael Bublé

8. It's The Most Wonderful Time of The Year – Andy Williams

9. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – Dean Martin

10. Underneath The Tree – Kelly Clarkson

11. Sleigh Ride – The Ronettes

12. Feliz Navidad – José Feliciano