TV: Dagens jam – Tina Rignell

Coronapandemin fortsätter att sätta stopp för fysiska kulturevenemang. Nu tvingas även "Månadens Avestaartist", som är ett samarbete mellan Avesta Kulturscen och Avesta Tidning att ta paus. Men i stället kommer "Dagens jam", med musik och underhållning till Avestaborna.



Dagligen under februari publiceras ett klipp. Avesta Kulturscen, som svarar för produktionen, utlovar allt från dans, teater och poesi till konst och musik.

Här är Tina Rignell med låten "Don't let me die".