Under kvartsfinalen på fredagskvällen sjöng Tusse både för fansen och till en anhörig, då temat för kvällen var "En afton i kärlekens tecken". Låtarna han valde var Adeles "Make you feel my love" och MKTO:s "Classic", vilket gick hem hos både juryn och tittarna.

Nu väntar en sista fredagsfinal nästa vecka innan vi får svar på om Tusse Chiza går till final i Globen.

Tusse framför ”Make you feel my love”:

Tusse framför ”Classic”: