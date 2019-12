Trehundra år sedan gruvdrängen hittades balsamerad i gruvan: Intresset för Fet-Mats ökar i hela världen

För idag precis 300 år sedan – den 2 december 1719 – gjordes ett märkligt fynd i ett gammalt övergivet schakt i Falu gruva. Det som upptäcktes var liket av en storväxt man med ungdomligt utseende. Det besynnerliga i sammanhanget var att kroppen, trots att den måste ha legat i gruvschaktet mycket länge, var så välbevarad att det såg ut som om den döde omkommit alldeles nyligen. Märkligt var också att liket vid beröring kändes så hårt att det föreföll vara gjort av sten. Den döde kunde snart identifieras som gruvdrängen Mats Israelsson. Under sin levnad hade han, på grund av sin kraftiga kroppsbyggnad, kallats Fet-Mats.

Den märkliga konserveringen av Fet-Mats kropp väckte vetenskapligt intresse. Ett stycke av kroppen fördes till Uppsala för närmare undersökning. Resultatet av undersökningen blev en uppsats av assessorn vid Kungliga Bergskollegiet Adam Leyel som publicerades på latin (1722) och därigenom spred kännedom om fenomenet Fet-Mats i den lärda världen runt om i Europa.

I Leyels uppsats meddelas att Fet-Mats dog 1670 till följd av ett gruvras och att orsaken till konserveringen av hans kropp var att den legat i vitriolhaltigt vatten. Vidare framgår hos Leyel att Fet-Mats, när han återfanns 1719, direkt igenkändes av sin fästmö Margreta Olsdotter, nu en gammal gumma. Vid återseendet återuppväcktes, heter det i Leyels text, Margretas kärlek till den trolovade.

Leyels uppgifter om fästmöns igenkännande av Fet-Mats och hennes då nyväckta kärlek är säkert helt korrekta. Däremot inte Leyels påstående att Fet-Mats dog redan 1670. Vi vet idag (genom bevarade historiska dokument) att Fet-Mats med största sannolikhet dog först 1677.

Leyels felaktiga uppgift om Fet-Mats dödsår har dock sin betydelse. Tilltron till denna under 1700- och 1800-talen förde med sig att det under dessa sekel allmänt antogs att Fet-Mats låg förvarad i Falu gruva i ungefär femtio år.

Detta förhållande, i kombination med Leyels ord om fästmöns nyväckta kärlek till fästmannen vid återseendet av honom, inspirerade under 1800-talet många författare i Europa, främst diktare i Tyskland, till skapandet av berättelser byggda på Fet-Mats-motivet.

Först ut på plan var filosofen Gotthilf Heinrich Schubert vilken, i en bok om naturvetenskapliga mysterier (1808), tog fasta på Leyels uppgift om Fet-Mats cirka femtioåriga förvaringstid i Falu gruva och med utgångspunkt i denna beskrev mötet 1719 mellan den sedan länge döde men till synes unge Fet-Mats och hans levande men gamla fästmö som ett guldbröllop(!). Denna Schuberts poetiska idé om guldbröllop blev den gnista som satte verklig fart på Fet-Mats-berättandet under 1800-talet. Den internationellt mest berömda Schubert-inspirerade Fet-Mats-historien från 1800-talet är E.T.A. Hoffmanns novell ”Die Bergwerke zu Falun” (1819).

Intresset för Fet-Mats-berättelsen svalnade påtagligt under 1900-talet, under industrisamhällets epok, då ambitionen var konstnärlig nydaning och uppgörelse med den 1800-talsromantik som Fet-Mats-historien ansågs representera.

Falu gruva, den miljö som bildar ram kring Fet-Mats-historien, är idag just en upplevelseindustri

Under vår tid, vid 2000-talets början, har Fet-Mats-berättelsen dock fått en pånyttfödelse. Orsaken till detta är övergången från 1900-talets industrisamhälle till det nutida postindustriella samhället. I detta efterindustriella samhälle framstår skillnaden mellan konst och samhälle, mellan estetik och ekonomi, som tendentiellt upplöst. Begreppet konst ersätts av fenomenet upplevelseindustri.

Falu gruva, den miljö som bildar ram kring Fet-Mats-historien, är idag just en upplevelseindustri. Gruvan blev det efter nedläggningen av malmbrytningen 1992 och efter att gruvan världsarvsförklarats 2001. Det i nutiden nyvaknade intresset för Fet-Mats-historien hänger nära samman med just denna omvandling av Falu gruva från malmindustri till turistinriktad museal verksamhet. I denna museala verksamhet intar Fet-Mats rangplatsen – därigenom att han ger gruvan ett individuellt ansikte.

Som en följd av ovanstående har under de senaste decennierna påfallande mycket producerats inom Fet-Mats-området. Så till exempel har Hoffmanns ovan nämnda novell Falu gruva ny-utgivits på svenska två gånger under 2018. Särskilt framträdande internationella verk från senare år inom området ifråga är Julian Barnes novell ”The Story of Mats Israelsson” (2004) och Alois Bröders opera ”Unverhofftes Wiedersehen” (2015).

Fet-Mats-historien lever envist vidare, även utanför Sverige.

Bo G Jansson