Tre månader med "nya" AT – så tycker läsarna: "Jag är jättenöjd med tidningen nu"

"Tack så mycket för att matmenyerna för skolan och för äldreboenden har kommit ut i tidningen igen. Det underlättar i vårt jobb."

Camilla Byggnings

"Sverigekrysset eller miljonkrysset på måndagar skulle också vara kul. Ni har lyft tidningen grymt, bra jobbat."

Uffe Åberg

"Toppenbra!"

Mari Törnblom

"På så kort tid har ni skapat en riktig lokaltidning. Bra jobbat! Fortsätt så här!"

Göran Edström

"Toppen!"

Madeleine Ingmarstedt

"Klart läsvärd jämfört med tidigare."

Margaretha Nordman

"Helt nöjd, fortsätt så."

Sonja Nyström Bylén

"Grymt bra! Ett lyft för tidningen!"

Rejhan Fejzovic

"Mycket bra, prenumererar på den ända till Gotland."

Kenneth Mars Hardingz

"Jättebra!"

Anton Johansson

"Jag tycker att det ser lovande ut. Tidningen tar in mera lokalt material än tidigare."

Jan-Olof Källström

"Mycket nöjd med tidningen nu!"

Margareta Eriksson

"Jag är så nöjd! Verkligen mer Avesta. Känns mer som vår tidning. Och den personliga servicen när min tidning försvann ett tag var super! Tack!"

Jennie Andersson Thörnblom

"Mycket läsvärd nuförtiden!"

Marita Broman

"Jag tycker att ni har gjort ett bra jobb. Många bra reportage."

Per Danilsgård

"Mycket nöjd."

Sonja Imland

"Jag är jättenöjd med tidningen nu! Ett tag tyckte jag det var mest reklam och liknande annonser men nu finns mycket mer läsvärt!"

Margareta Helsing

"Vi är nöjda. Ofta välfylld och bra. Kul!"

Christina Eriksson

"Bra jobbat! Laget gör en mycket bra tidning, förbättringar kommer med ett fortsatt gott lagarbete."

Yngve Mattiasson

"MYCKET bättre tidning nu. Jag längtar tills listan med vårtecken kommer tillbaka också."

Malin Sundmark

"Ett rejält lyft för tidningen. Kul med presentationer av lokala förmågor och som gjort nått för staden Avesta. Skulle gärna sett större fyndtorg. I övrigt mycket bra, fortsätt så."

Per-Åke Ek

"En STOR förbättring. En lokaltidning värd namnet nu. Ser gärna mer radannonser också, men tror det kommer igång med större intresse för själva tidningen. Och det är mycket mer ofta man ser att tidningen är slutsåld i affärerna nu. Gillar även inslagen med motortema. Kanske kan se lite mer bevakning när det gäller etableringar. Speciellt mindre sådana."

Lasse Ström

"Avesta tidning e ju ett stort skämt idag mot va den en gång i tiden varit!!"

Christoffer Nyquist

"Ni har gjort ett fantastiskt jobb och lyft tidningen enormt! Det lokala är tillbaka. Försökte påpeka detta flera gånger under den förra regimen, men fick bara veta hur fel jag tänkte/tyckte. Jag kanske hade lite rätt ändå."

Thomas Nyberg

"Nu är det roligt att läsa igen!"

Helen Lindholm

"Ni kanske kan se över prissättningen på familjeannonserna så att de kommer tillbaka i AT."

Hans-Erik Nord

AT svarar direkt

Hej Hans-Erik,

Den frågan eller synpunkten får vi ofta så jag vill därför passa på att svara då jag tittat en del på detta och insett att saken inte är helt enkel.

Till skillnad mot vad många tror så är det i dag ingen svindlande skillnad i pris på att annonsera i tidningar som AT jämfört med exempelvis gratistidningar. Tyvärr handlar det förmodligen mer om att många Avestabor "vande sig av" med att annonsera i AT under en tid då de inte tyckte att tidningen var särskilt bra. Samt att mycket av privatannonseringen flyttat från papperstidningar och in på nätet (framför allt köp och sälj).

Men vi gör vissa insatser nu för att det ska bli mer attraktivt att sätta in familjeannonser i AT. Detta då vi vet att läsarna sätter stort värde vid den här typen av annonser. Någon stor ekonomisk fråga för tidningsekonomin som helhet är det inte, då företagsannonserna står för nästan alla annonsintäkter, men familjeannonserna är viktiga för många läsare. Och då är de viktiga för AT.

Sammanfattningsvis: Vi ska göra det vi kan. Och jag tror att familjeannonserna kommer att bli fler i takt med att folk vänjer sig med att AT nu är en riktig lokaltidning i en levande bygd.

Allt gott, och tack till alla som tog sig tid att kommentera vad ni tycker om tidningen!

Gabriel Ehrling Perers, chefredaktör

"Det jag kan sakna är en digital upplaga som är i fas med papperstidningen. Där jag bor (utanför tidningsbudens område) är postdelningen lite intermittent... Så jag har inga papperstidningar. Ibland kommenteras någon artikel på facebook men hittas inte i den digitala prenumerationen. Den kommer senare. Vill gärna läsa alla utmärkta artiklar så snart det går :-)"

Lea Malmivirta

AT svarar direkt

Hej Lea!

Generellt ser det ut så här: 1. Händelsenyheter (sport, blåljus, trafik, stora offentliggöranden) publiceras snarast möjligt på avestatidning.com. Går i papperstidningen så snart som möjligt. 2. Egna granskningar, personporträtt med mera publiceras ungefär samtidigt digitalt som i print.

Analysen är att en majoritet av våra papperstidningsprenumeranter också läser avestatidning.com och vill ha de snabba nyheterna så snart som möjligt. Kombinationen digitalt och print (eller e-tidning) är i min högst partiska mening optimalt. Då får man veta allt så snart som möjligt på sajt men kan läsa de mer genomarbetade och djuplodande grejerna i ett fint paketerat format i e-tidning/print, vilket ger väldigt bra överblick.

Gabriel Ehrling Perers, chefredaktör