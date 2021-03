Till minne av Anna-Carola Englund

Anna-Carola Englund har lämnat oss efter ett långt, strävsamt och rikt liv. Hon blev 103år.

Född i vår bygd sökte hon sig tidigt ut i världen. Hon hade bestämt sig för att bli lärare och sökte in till småskoleseminariet i Lycksele och blev antagen. Som nybliven lärare sökte hon sedan tjänst i en liten by i Västerbottens lappmark. Sista biten på resan dit skjutsades hon i häst och vagn. Hon blev väl mottagen och installerad i ett vindsrum ovanpå skolsalen. Där fanns dock ingen köksutrustning utöver en kvarlämnad kaffepanna i vilken Anna-Carola kokade sin potatis första veckan. Vid den skolan blev hon kvar i fyra år och hade ännu kontakt per brev med elever därifrån.

Ja, så började Anna-Carola sin berättelse om sitt liv för oss inom IOGT-NTO Venus i Bergshyttan bara för några år sedan. Anna-Carola hade lätt för att berätta så det blev två spännande mötesprogram av den berättelsen.

Anna-Carola och hennes livskamrat Evert, som blev 100 år och en månad, var drivande eldsjälar inom IOGT-NTO i Bergshyttan och tillbringade mycket tid på ”Templarbacken” som de uttryckte sig om lokalen i Bergshyttan. Föreningens viktigaste inkomstkälla var julmässan och både Evert och Anna-Carola ägnade lång tid åt att tillverka sådant som gick att sälja där. Evert fick ljusstumpar som samlats in från flera kyrkor och det resulterade i mycket eftersökta och ”välsignade” ljus. Anna-Carolas specialitet var upplysta pepparkakshus. När hon märkte att de flata ficklampsbatterierna med metallklämmor höll på att försvinna ur marknaden köpte hon in ett litet lager för framtida behov. Men det hon lade ner mest omsorg på var nog ändå de lingonkransar hon band till jul.

Vi, hennes kamrater i föreningen och säkert många andra vänner, saknar Anna-Carola och sörjer över att pandemin hindrade oss från besök i sen tid. Men vi minns hennes glada leende.

Nils-Erik Nilsson