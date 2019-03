Populär självförsvarskurs återkommer: "Kan jag hjälpa till att det känns bättre för en person så är det värt det"

Det började med att Elin Hedberg, som själv är aktiv inom thaiboxningsklubben Avesta Muay Thai, upptäckte Göteborgsgruppen Fighting against rape (FAR) på Instagram. Gruppen lär ut enkla former av självförsvar för kvinnor och är aktiva inom både skolvärlden och föreningslivet där de håller kurser.

– Efter ett tag kom jag i kontakt med dem och det slutade med att de kom hit. Första gången var för lite mer än ett år sedan och nu blir det tredje gången. Båda de tidigare tillfällena har varit jätteuppskattade från både deltagarna och FAR, berättar Elin.

Det var ingen egen rädsla för att bli överfallen som låg bakom initiativet.

– Jag känner mig inte så otrygg, men det kanske också har att göra med att jag håller på med thaiboxning. Samtidigt hör jag att det händer mycket och jag hör att många andra inte vågar gå hem.

– Egentligen skulle jag inte vilja att vi behövde arrangera en självförsvarskurs, men tyvärr är det många som känner sig otrygga. Kan jag hjälpa till med att det känns bättre för en av dessa personer, så är det absolut värt det.

Det krävs ingen fysisk toppform eller några förkunskaper för att delta.

– Det är rätt så grundligt. Det handlar bland annat om hur man ska tänka om man blir överfallen eller attackerad. Man får lära sig hur man tar sig upp om man hamnar på marken, om någon tar ett strypgrepp bakifrån eller sitter över en.

– Det handlar ingenting om att man behöver träna innan, bara hur gör du för att ta dig loss, till exempel om någon håller dig runt handleden på krogen. Hur du vrider dig loss då, det är små enkla knep, säger Elin Hedberg.

Däremot kan deltagarna förvänta sig ett par svettiga timmar.

– Det är tufft. Vi vill att det ska vara verklighetstroget för att det ska ge något. Då måste man ta i så det ska bli verkligt. Det är svettigt och man kanske får något rivmärke, men samtidigt har alla väldigt roligt. Det blir många skratt även om det är ett allvarligt ämne.

Elin Hedberg tror inte att den otrygghet många känner beror på ett hårdare samhällsklimat, men hon ser andra faktorer som skapar otrygghet.

– Jag tror att det har blivit mer uppmärksammat genom sociala medier. Det syns mer och på så sätt blir man mer skrämd. Jag tror att övergrepp lättare kommer upp till ytan nu. Händer det att någon på gatan bredvid mig har blivit överfallen så får jag veta det rätt snabbt, då kommer det närmare en själv, säger hon.

Vilka är dina förväntningar den 16 mars? – Jag hoppas att alla som kommer tycker att det är nyttigt. Alla som har varit med tidigare har tyckt att det har varit jättebra. Jag hoppas att de som kommer känner att de får något att ha i bakhuvudet.

Elin Hedberg är också tydlig med att självförsvarskursen inte handlar om att skapa några superhjältar.

– Som tjej har man inte så mycket att sätta emot en stor man om han verkligen har bestämt sig för att överfalla. Men man kan ha någonting i bakhuvudet, hur man kan försöka låta, sparka, slåss och fly. Kan man fly så ska man fly. Inte ens jag som har hållit på med kampsport i flera år kan slå ner någon.

– Det handlar om små enkla tips som kan möjliggöra att man tar sig loss.

Fakta: Elin Hedberg.

Ålder: 32.

Familj: Gift och tre barn.

Intressen: Familjen, bakning, trädgården och thaiboxning.

Fakta: Självförsvarkursen

Var: Avesta Muay Thais lokaler, Stationsgatan 29A, Krylbo.

När: 16 mars klockan 11–13.

Hur: Anmälan sker via Fighting Against Rapes hemsida.

Frågor: Besvaras av Avesta Muay Thai.