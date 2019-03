Kais Mora säkrade andraplatsen inför sista omgången – sparkade ut Örnsköldsvik ur SSL

Att den pressande jumbon Örnsköldsvik skulle skrälla och besegra Kais Mora kändes föga troligt innan mötet.

Närmre än ett reduceringsmål till 1–2 i den första perioden kom heller aldrig gästerna.

Även om man både under den första och tredje perioden försökte hålla jämna steg – för att inte tappa kontakten alldeles.

Mittendelen av matchen blev en riktig målraket – där hemmalaget kunde dra ifrån och vinna perioden med hela 7–2.

Där skapade också Kais Mora sig utrymmet att tryggt vinna trots att man över 60 minuter kanske inte lyckades spela sin bästa innebandy.

Alexandra Terner satte hemmalagets sista mål för kvällen och matchens slutresultat till 12–5 – efter 56 minuters spel.

En avslutning där hon bjöd på en läcker Zorrostraff.

Slutresultatet och vinsten gav således Kais Mora en definitiv andraplats.

Man kan därmed spela sitt sista möte borta mot Dalen utan risk att behöva ge vika för trean Täby.

För Örnsköldsviks del blev sjumålsförlusten returstämpeln ut ur SSL då poängen för att ta sig över sträcket blev övermäktig i och med kvällens resultat.

– Målet för matchen för oss var att säkra andraplatsen och se till att göra en gedigen insats. Första kommer vi kanske inte riktigt upp i nivå men utöver det får vi vara hyfsat nöjda, säger den assisterande Kais Moratränaren Lard–Olov Olsson efter matchen.

Det enda orosmolnet på Kais Moras himmel var att lagets stjärna Johanna Hultgren valde att kliva av efter första perioden.

Något som ledarstaben i Mora förklarar som en ren säkerhetsåtgärd.

– Johanna var lite hängig redan innan matchen så vi tog av henne för att inte ta några risker, avslutar Olsson.

MATCHFAKTA/SSL

Kais Mora–Örnsköldsvik IBK

12–5 (2–1, 7-2, 3-2)

Målen: 1–0 (04.15) Johanna Hultgren, 2–0 (04.51), Moa Gustafsson (My Kippilä), 2–1 (05.04) Amanda Boric-Svärd (Hanna Kristoffersson), 3–1 (23.05) Malin Alkelöw (Therese Karlsson), 4–1 (26.46) Anna Wijk (Malin Lundquist), 5–1 (27.39) Lisa Svarfvar (My Kippilä), 6–1 (28.02) Alexander Terner (Jonna Jonsson), 7–1 (28.29) Malin Alkelöw (Anna Wijk) 8–1 (30.38)) Malin Alkelöw (Anna Wijk), 9–1 (34.30) Lisa Svarfvar (Moa Gustafsson), 9–2 (35.05) Nora Östman (Elin Gustafsson), 9–3 (36.06) Ida Sundström (Sabrina Strandberg), 10–3 (44.37) Lina Svarfvar (My Kippilä), 10–4 (51.20) Hanna Strandberg (Hanna Kristoffersson), 10–5 (53.06) Amanda Boric-Svärd, 11–5 (54.40) Josefin Svarfvar (Malin Hörnberg), 12–5 (56.10) Alexandra Terner, straffslag.

Skott: 33–18 (11–3, 12–7, 10–8)

Utvisningar: –

Domare: Jörgen Andersson, Daniel Dufvenberg

Publik: 212