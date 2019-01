Avslöjar: Brage vill ha tillbaka yttern – "Var jättenöjda med honom"

Han lånades in under fjolårshösten för att komplettera IK Brages offensiv.

Nu kan Sporten avslöja att Djurgårdens yttermittfältare, Joseph Ceesay, kan vara på väg tillbaka till grönvitt.

– Det är ingen hemlighet att vi var jättenöjda med honom under höstsäsongen här, så det är inget att hymla med att vi tittar på den möjligheten, säger Ola Lundin, sportsligt ansvarig i Brage.