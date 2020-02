Stort oväder på väg in över Dalarna – SMHI klass 1-varnar: "Kommer vara riktigt blåsigt"

Varningen gäller mycket hårda vindbyar, vilket innebär byar på 21-25 meter per sekund. Ovädret väntas dra in under söndagseftermiddagen.

– Det är en ganska skarp kant till att det blir blåsigt. Det ser ut om det kan tillta ordentligt vid två- tretiden. Så man kommer märka av en ordentlig skillnad mot hur det är nu, säger Lasse Rydqvist.

Når vindbyarna över 25 meter per sekund räknas det som storm.

– Det är inte omöjligt att man komma upp i det i utsatta delar i Dalafjällen. Men det är lite olika kriterier när det gäller fjällen.

Ovädret drog in över Västkusten under söndagsmorgonen och på flera håll i landet varar SMHI även för stora regnmängder. Dalarna kan räkna med regn men verkar klara sig lindrigt undan.

– Det är kraftigare regn längre söderut så ni får inte de största mängderna i Dalarna, säger Rydqvist.

Blåsten ser också ut att hålla i sig till måndagen och påverkar under söndagen hela länet.

– Idag är det utbrett med risk för mycket hårda vindar. I morgon är det också värst på eftermiddag och kväll och framför allt i västra Dalarna med mycket hårda vindbyar i fjälltrakterna då.