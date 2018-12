Ett julbord i Tore Wretmans anda

Det är som ett helt eget kretslopp i Stora Skedvi. Kulinariet i mitten med knäckebrödstillverkningen, eget mejeri i källaren och en välfylld saluhall. Och matproducenterna: potatisodlare, köttproducenter, hönseri med mera som ligger nästan inom krypavstånd.

Innanför saluhallen och brödbakningens sprakade vedugnar pågår förberedelserna för årets julbord för fullt. Anna putsar brysselkål, Simon hackar ägg till gubbröra och Görgen tar trappan ner till källaren där mejeriet finns, för att skära i ostmassan som ska bli till ostkaka.

Runt omkring dem är det kaos. Byggarbetare springer ut och in med plankor under armarna och håller för fullt på att färdigställa restaurangen, som den ska vara under julbordssittningarna. Efter december stänger de ner igen för ytterligare ombyggnationer.

– Anders (Åkerberg, Kulinariets ägare) tänker bygga en restaurang på övervåningen här och så ska det bli ett stor fönster ut mot knäckebrödstillverkningen, säger Görgen.

Efter 30 år som kock, fina priser och många år på finkrogar i Stockholm innan han flyttade till Dalarna och startade Görgen på höjden i Rättvik för 13 år sedan, har Görgen tröttnat lite på fine dining.

– Restaurangmiljön här ska vara ska vara ruff, det ska nästan vara fult, säger han och visar restaurangdelen som fortfarande mest är ett bygge.

Det blir plåt och rost på väggarna och på borden blir det inga vita linnedukar utan juteväv.

– Råvarorna som kommer från gårdarna runt omkring oss är däremot världsklass, säger han. Det är de som ska lysa. Vi vill lyfta fram producenterna och produkterna. Det är bagarna och bönderna som är stjärnorna på den här restaurangen.

Det har varit mycket strån i kors på tjusiga tallrikar för Görgen genom åren.

– Klart man präglas av var man är, säger han. Jag har ju jobbat många år på fina restauranger i Stockholm.

Men nu är han alltså trött på det.

Det kallskurna köttet till julbordet serverar han på en rå träplanka. Med några brysselkålshuvuden som garnityr.

I Tore Wretmans anda ska julbordet serveras i fem omgångar. Först sillar, sedan lax, efter det chark, det varma, ostar och sist ostkakan. Det är en buffé och man får äta hur mycket man vill, men man blir serverad vid sitt eget bord.

– Ingen kommer att behöva köa och ingen ska stå och skopa upp mat själv ur någon bytta, säger Görgen. När vi serverar vid bordet får vi möjlighet att presentera alla rätter, prata om produkterna och berätta om djuret som köttet kommer från.

Det känns ovärdigt mot produkterna om de ska blandas ihop på tallriken i en enda soppa med allt annat, tycker Görgen.

– Nu kan man bara blanda sill med sill och lax med lax.

Bara några hundra meter från restaurangen bökar grisarna på Forsa gård runt i leran. Och på Pollacks gård betar nötdjuren som ska bli till råbiff, bland mycket annat. Köttet köper Anders in till saluhallen på Kulinariet och restaurangen i sin tur köper det som Anders har ett överskott av och inte kommer att kunna sälja i disken.

– Filéer och biff säljer de slut på alla dagar i veckan i charken. Men andra delar kan behövas lyftas fram och det gör vi gärna i restaurangen, säger Görgen.

En detalj som charkkunderna ofta väljer bort men som Görgen gillar är till exempel hel grissida.

– Vårt koncept bygger på att de som gillar köttet de äter hos oss i restaurangen kan sedan köpa med sig det i saluhallen och vice versa. Vi går igång på synergieffekter.

Och på det sättet går inget kött till spillo.

– Det är det som är Mat på riktigt säger Görgen och fiskar upp en påse med någonting vakuumförpackat, som nästan ser ut att vara bläckfisk.

– Gristrynen och knorrar! Det ska vi göra egen gelatin av till våra syltor. Mycket bättre att vi tar till vara på det som annars bara slängs än att köpa in gelatin från franska Malaco, tycker han som gärna tänker lite gammaldags hushållstänk.

– Vi hade det ganska knapert under min uppväxt och det är ju det som präglat mig, vi fick vända på varenda krona när jag växte upp.

Mat på riktigt är Görgens senaste satsning och han driver företaget tillsammans med Peter Zaar-Marcus som också är kock. Peter basar på deras systerrestaurang i Dalarnas Sciencepark, Borlänge.

Sedan driver Görgen Chefs Night också, ett koncept där kända kockar möts och lagar mat tillsammans på lokala råvaror som matgäster får ta del av under festliga former. Vad som blir det lokala underlaget varierar. De har varit i Falun och Rättvik flera gånger, men också i Rom och på Saint Martin i Västindien, till exempel.

Görgen går igång på fina lokala produkter. Och brinner särskilt för det svenska matarvet.

– Det är inte rätt att köpa billigt kött från Danmark. Det utplånar ju våra svenska bönder. Man tänker både på miljön och vårt matarv för framtiden om man köper kött av lokala producenter.

– Ta den här Älvdalslaxen! Det är en fantastisk produkt.

Av den gör han tre olika smårätter till julbordet. Den storkorniga rommen lyser som små pärlor på tallriken och det ser väldigt tjusigt ut tillsammans med laxen och de små topparna av jordärtskockspuré. Och när rätterna ska fotograferas kan Görgen ändå inte låta bli att lägga på några gräslöksstrån...

Görgen har medverkat i flera kokböcker och nu i december är han aktuell med ännu en matbok tillsammans med Carl Larsson-gården: En matbok.

– Snacka om kulturarv och mathistoria! Jag har fått läsa gamla brev mellan Karin och Carl och fått läsa ut i dem vad Karin lagade för mat. "I dag skrev Carl till mig att han vill ha sur grädde med jordgubbar". Utifrån det har jag tagit fram efterrätten syrad grädde med sura band.

Restaurangen ligger innanför saluhallen och bageriet där knäckebrödet kavlas och gräddas i de heta ugnarna.

– Här borde man ha Chefs Night, säger Görgen. Det är ju en så häftig miljö att verka i. Det är bara det är ugnarna är lite för heta för den mesta matlagningen.

Pizza passar de förstås utmärkt för och det har de också tänkt testa till sommaren.

– När knäckebrödstillverkningen stänger ner under en semestermånad ska vi ta över bageriet och baka ut stora rektangulära pizzabottnar som vi sedan grädda i ugnarna och toppar med lokala råvaror. Det kommer att bli så bra!

Men först – julmat!

Fakta: Görgen Tidén

Gör: Kock sedan 33 år. Driver Mat på riktigt och Chefs Night.

Ålder: 49

Familj: Fästmön Mia, ett gemensamt barn och tre barn från tidigare förhållande.

Intressen: "Va? Mat!"