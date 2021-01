Stiftelsen Stjärnsund i ekonomisk kris – hoppas räddas av gåvor: ”Supervärdefull plats”

Minusgraderna biter utanför vandrarhemmet mitt i byn. Även ekonomiskt sett är det kallt för Stiftelsen Stjärnsund.

Stiftelsen, som startade för snart 37 år sedan, genomgår för tillfället en av sina svåraste perioder.

För ett år sedan rullade allt på som vanligt. Omsättningen låg på ungefär en miljon kronor och vandrarhemmet och kursverksamheten gav intäkter. Men kurser och övernattningar visade sig vara sårbar kombination när pandemin tog fart Sverige i mars förra året.

– Det som hände då var att det blev avbokningar från en dag till en annan. I princip bokades alla kurser av från mars till september, säger Charlotta Ek-Åhrberg, som är ekonomiansvarig inom Stiftelsen Stjärnsund.

För vandrarhemmets del skedde det en återhämtning under sommaren när många ville semestra i Sverige. Under hösten har det däremot varit låg beläggning.

Det är många som har velat ställa upp för vandrarhemmet i den besvärliga situationen. Ett par personer har blivit fastboende på vandrarhemmet vilket ger hyresintäkter. En av dem som har Fridhem som sitt hem är Lisa Nester som sitter i stiftelsens styrelse.

– Huset fungerar som en samlingsplats i byn. Det är en supervärdefull plats som för samman flera generationer i Stjärnsund och människor utanför byn, säger Lisa Nester.

Charlotta Ek-Åhrberg instämmer.

– Fridhem har ett värde för Stjärnsund. Vi är det enda vandrarhemmet och vi finns mitt i turiststråket Husbyringen. Vi har dragit in otroligt mycket till Hedemora kommun både vad gäller folkmängd och turistnäring, säger hon.

Charlotta Ek-Åhrberg slog larm internt i våras när hon fick se åt vilket håll som ekonomin var på väg.

– Jag såg att vi snabbt förlorade 100 000 kronor. Och vi skulle inte klara oss om vi förlorade de pengarna.

Hon och andra i byn trodde att det skulle gå att få in pengar genom donationer. Artisten Fredrik Svahn och andra hjälpte till med att få ut en uppmaning till att rädda Stiftelsen Stjärnsund. Uppropet gick ut via insamlingssajten GoFundMe och stiftelsens Facebooksida.

Stiftelsens vädjan fick effekt. Privatpersoner skänkte 35 000 kronor via GoFundMe och ytterligare 60 000 kronor kom in direkt på stiftelsens bankgiro via donationer. Givare var människor som tidigare haft kontakt med vandrarhemmet/kursgården och okända personer. Utöver det bidrog Södra Dalarnas sparbank med pengar.

– Alla de här donationerna gjorde att vi fick ett överskott så att vi inte bara klarade hela våren utan hela hösten. Det var fantastiskt, säger Charlotta Ek-Åhrberg.

Men pandemin är som bekant inte över.

– I december förstod jag att coronan kommer att förlängas och de kurser vi trodde skulle kunna hållas blev inställda igen. Från första januari tills nu har vi återigen förlorat 100 000 kronor i intäkter på inställda kurser under våren.

Stiftelsen har gått ut med en ny vädjan om stöd via GoFundMe. Hittills har det kommit in 7 500 kronor.

Det är inte tillräckligt för att vandrarhemmet och kursgården ska kunna klara sig. En kortsiktig lösning skulle kunna vara att utnyttja stiftelsens checkkredit till maxgränsen. Charlotta Ek-Åhrberg tror inte att det är en hållbar väg att gå, dels för att det kanske behövs mer pengar än så, dels för att kreditskulder alltid ska betalas tillbaka.

Hon är hoppfull över att det åter ska kunna gå att få in pengar via donationer. Hon bedömer att 100 000 kronor skulle kunna vara tillräckligt för att klara krisläget under vintern och våren 2021.

– Vi hoppas att vi får in så att vi klarar oss under våren. Nästa kurser som inte är avbokade är i maj. Förhoppningsvis kan de kurserna hållas, säger Charlotta Ek-Åhrberg.

Stiftelsen Stjärnsund har mött svårigheter förr. 2001 var ekonomin ansträngd. Då såldes tre av de fem nybohusen i byn som stiftelsen ägde.

Det värsta som skulle kunna ske under den kommande våren är det blir likviditetskris och att stiftelsen riskerar konkurs. Då kanske ännu fler hus måste säljas.

Charlotta Ek-Åhrberg och Lisa Nester tror inte att det kommer att gå så långt.

– Jag tror inte att det kommer att hända eftersom jag känner att folk vill stödja verksamheten, säger Charlotta Ek-Åhrberg, som var en av dem som drog igång stiftelsen 1984.