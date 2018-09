Perssons V5-tips inför Romme den 7 september: "Vi tar tjuren i hornen"

Rommetravet tävlar närmast på fredag kväll och bjuder bland annat på en öppen V5-omgång där det ser ut att kunna gå lite hur som helst. Vi tar i alla fall tjuren i hornen och har hittat två förslag till singelstreck. Markus Pihlström-tränade Sherezade Face (V5-2) känns som ett givet bud i ett annars öppet lopp med formkusken Emilia Leo i sulkyn och av Daniel Redéns flera chanser inom V5-ramen känns Conrads Rödluva (V5-4) som den allra hetaste.

V5-1:

Diamond Blue har ett bra läge och passande distans och kan leda runt om. Hugo R.C. har form och räknas tidigt. Wind Knight har också form och gynnas om det skulle bli tufft tempo. Bravo Qira har fått några lopp i kroppen efter en paus och verkar på gång igen.

Ranking: 3, 6, 10, 9, 7, 2, 4, 5, 8, 1, 11,12

V5-2

Sherazade Face. Har knallform och har gjort sig förtjänt av en seger. Bear Lassie är segerlös hittills men ändå intressant från ett bra läge. Landers Giant W.F. tävlar jämnt och bra och står perfekt inne i loppet propositionsmässigt. Ibra Sånna har ett lopp i kroppen efter en paus och har hög grundkapacitet.

Ranking: 11, 3, 5, 7, 6, 12, 13, 8, 10, 14, 7, 1, 4, 2

V5-3

Järvsö Jomar är bra för klassen och trots läget måste han räknas tidigt. Ängsbläsen har knallform och är ett givet bud från sitt fina läge. Skaffer Adrian står hårdare till i loppen numera men är ändå inte helt borta. Björs Viking har tre lopp i kroppen efter ett långt tävlingsuppehåll och vinner snart lopp igen.

Ranking: 13, 3, 15, 11, 10, 4, 6, 14, 1, 2, 5, 12, 7, 9, 8

V5-4

Conrads Rödluva har inlett karriären lovande och är ett givet segerbud i den här omgivningen. They Don´t Know är bra i grunden och står helträtt inne på pengarna. Jolie Ceder var obesegrad som treåring men har haft det lite svårare i år. Patricia Zaz har skött sig bra i ny regi och första segern kommer snart.

Ranking: 6, 4, 3, 9, 10, 1, 7, 5, 2, 8

V5-5

Mon Etoile är bra för klassen och tar bra chans trots att hon inte startat på länge. Coogan har inte fått till det efter tre starter i Sverige, men möter lite enklare den här gången. Davy Jones Sisu har läget och får inte glömmas bort. Journey har ett lopp i kroppen och räknas också tidigt.

Ranking: 5, 7, 1, 2, 6, 8, 11, 10, 9, 3, 4

Systemförslag

V5-1: Alla tolv hästarna

Res: 3, 6

V5-2: 11.

Res: 3, 5

V5-3: 3, 11, 13, 15

Res: 10, 4

V5-4: 6.

Res: 4,3

V5-5: 1, 2, 5, 7.

Res: 6, 8

Systemet kostar: 12x1x4x1x4 = 192 rader/kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 3 Chic Summer - 4 Joe Frazer Boko. Outs: 5 She Rains.

Lopp 2: 1 Ville Am - 11 Kiss Of Judas - 6 Mister Hill. Outs: 9 Blue Angel V.S.

Lopp 8: 6 Knallhatten - 5 Gangstrar - 11 Läckra Lennart. Outs: 1 Stjärnefrid.

Lopp 9: 7 Hulk Boko - 10 Toujours Vif - 1 Hot Armani Stursk. Outs: 12 Tobago Bay.

MATS PERSSON