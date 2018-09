Stora Tuna försvarade SM-guldet – Svensk avgjorde på sista sträckan: "Riktigt skönt"

Stora Tunas herrar var med i täten under hela tävlingen. På andrasträckan hade Anton Sjökvist en tuff kamp med IFK Göteborgs Johan Hagstrand. Den sistnämnde växlade först, men på sistasträckan var Fredrik Bakkman chanslös mot Stora Tunas Emil Svensk.

– Det var bara att gå ut och köra järnet från start. Jag såg Bakkman en gång, sedan har jag sprungit själv, säger Svensk i ett pressmeddelande.

Segermarginalen blev det till sist tre minuter och 41 sekunder. Bronset knep Ravinen.

I damklassen segrade Göteborg-Majorna före Lidingö och Järla. IFK Mora (Katarina Svahn, Olha Panchenko, Kristin Löfgren-Johansen) blev bästa dalalag med en sjätteplats.

Stora Tuna vann även guld i herrjuniorklassen. I laget sprang Jesper Svensk, Viktor Svensk (även individuell mästare i lördagens medeldistans H18) och Henrik Johannesson

Resultat, SM i stafett:

D21:1) Göteborg-Majorna OK (Lisa Holer, Viktoria Tingström, Lina Strand) 186.05, 2) IFK Lidingö (Helena Karlsson, Anna Bachman, Emma Bjessmo) +2.55, 3) Järla Orientering (Petrina Costermans, Sara Sjökvist, Karolin Ohlsson) +2.59, 4) OK Tisaren +3.16, 5) OK Pan-Kristianstad +3.24, 6) IFK Mora OK +6.06.

H21:

1) Stora Tuna OK (Olle Kalered, Anton Sjökvist, Emil Svensk) 181.59, 2) IFK Göteborg (Max Peter Bejmer, Johan Högstrand, Fredrik Bakkman) +3.41, 3) OK Ravinen (Emil Granqvist, Ruslan Glebov, Gustav Bergman) +5.08, 4) Hagaby GoIF Örebro +8.32, 5) Malungs OK Skogsmårdarna +10.23, 6) OK Pan-Kristianstad +10.45.