Sex dalalöpare till junior-VM i orientering: "Riktigt spännande trupp"

Årets junior-VM i orientering avgörs i Ungern 9-14 juli. Löparna har sprungit JVM-tester de senaste veckorna, vilket tillsammans med vårens resultat i Swedish League och internationella värdetävlingar 2016-2017 ligger till grund för uttagningarna.

Sex killar och lika många tjejer är uttagna till JVM och av de totalt tolv löparna kommer sex från dalaklubbar.

På herrsidan handlar det om Stora Tuna-trion Viktor Svensk, Jesper Svensk och Henrik Johannesson samt OK Kåres Isac von Krusenstierna.

Bland tjejerna är det Kåres Vilma von Krusenstierna och Grycksbos Ella Olsson som är Dalarnas representanter.

Det har även tagits ut en trupp till ungdoms-EM i Bulgarien i månadsskiftet juni/juli. Här finns inga dalalöpare med.

- Jag tycker att det är en riktigt spännande trupp som kommer åka till Ungern. En blandning av rutinerade 20-åringar och nykläckta stjärnor som gör debut i Blågult. Alla har under våren visat att de besitter en riktigt hög nivå och när de har dagen så är allt möjligt, säger juniorernas förbundskapten Kalle Dalin.

- Mina förväntningar på båda trupperna är att alla åker dit med ett gott självförtroende efter flera fina prestationer under våren och framförallt att alla har testat att toppa formen till mästerskapen. Förutom härliga erfarenheter kommer säkert några av löparna packa upp både medaljer och topp-6-placeringar, det har alla löpare alla möjligheter till. Lägger vi sedan samman resultaten i en nationskamp och jämför så måste nog de andra vara riktigt grymma för att slå oss!

Här är den svenska JVM-truppen som åker till Ungern 9-14 juli. TjejerAlva Sonesson, Falköpings AIKElla Olsson, Grycksbo IFHanna Hugosson, Sundsvalls OKJohanna Börjesson Eriksson, Storviks IFSanna Fast, Eksjö SOKVilma von Krusenstierna, OK KåreReserv: Jennie Börjesson Eriksson, Storviks IF

Killar:Axel Granqvist, OK RavinenHenrik Johannesson, Stora Tuna OKIsac von Krusenstierna, OK KåreJesper Svensk, Stora Tuna OKSimon Imark, Tullinge SKViktor Svensk, Stora Tuna OKReserv: Andreas Uller, Kils OKTill Ungdoms-EM i Bulgarien, 27 juni - 1 juli, skickar Sverige följande trupp: TjejerAmanda Kleijn, Södertälje-NykvarnElla Sjöberg, Tullinge SKErika Källvik Leufvén, Åmåls OKTove Pettersson, OK RoxenReserv: Johanna Källvik Leufvén, Åmåls OKKillar:Elias Tidevall, Skogsluffarnas OKEmil Auselius, Bredaryds OKGustav Runefors, Växjö OKSamuel Pihlström, OK LandehofReserv: Kristoffer Tengroth, Sundbybergs IK