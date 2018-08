Nyförvärvet en av tre Kais Mora-spelare i Finnkampen

Johanna Hultgren har gjort 23 poäng, 15 mål och åtta assister, på 19 a-landskamper. När de svenska damerna möter Finland i Borgå den 1 september är det meningen att 22-åringen från Filipstad ska göra sin 20:e landskamp. Och den här gången gör hon det som Moraspelare. Hultgren, som lämnade Kais Mora efter SM-guldet, är alltså tillbaka vid Siljan efter tre år och två SM-guld med Iksu.

Betydligt mer rutinrad i landslagssammanhang är Anna Wijk, 27, storstjärnan i Kais Mora som med sina 90 landskamper är den femte mesta landslagsspelaren genom tiderna på damsidan. Wijk är uttagen till Finnkampen även denna gång och får utöver Hultgren även sällskap av målvakten Amanda Hill, 24, som har sex a-landskamper på meritlistan sedan tidigare.

Mästarna Iksu är trots Hultgrens flytt till Mora det bäst representerade laget i landslagstruppen, med fyra spelare. Rönnby och Endre har precis som Mora tre spelare i den svenska truppen.

Hela truppen. målvakter: Amanda Hill, KAIS Mora IF, Sophia Lundmark, Endre IF. Utespelare: Elin Björkman, Västerås Rönnby, Stephanie Boberg, Endre IF, Cornelia Fjellstedt, IKSU, Johanna Hultgren, KAIS Mora IF, Sofia Joelsson, IKSU, Amanda Johansson Delgado IKSU, Isabell Krantz Pixbo Wallenstam IBK, Klara Molin, IK Sirius FBC, Linnéa Nilsson, Västerås Rönnby IBK, Ellen Rasmussen, Malmö FBC, Sara Steen, Endre IF, Gabriella Strandberg Jönköpings IK, Ida Sundberg Pixbo Wallenstam IBK, Emelie Wibron IKSU, Anna Wijk KAIS Mora IF, Anna Wiman Västerås Rönnby IBK.