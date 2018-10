Mats Gren sparkas av IFK Göteborg: "Den lösning som känns naturlig"

Under onsdagen kom de första uppgifterna från GP om att Mats Gren får sparken.

Något som senare bekräftades på den presskonferens som hölls under förmiddagen.

– För såväl IFK Göteborg som Mats Gren är det här den lösning som känns naturlig, säger klubbdirektören Max Markusson under presskonferensen.