30 år sedan Brages klassiska Intermatcher – och lögnen som räddade 'Svennis': "Blånekade till italienska pressen"

TV: Så minns Brage Intermatcherna: "Vilken kompis du har fått i Brehme!"

– Inter möter upp med ett halvt förstklassigt topplag, landslag. Det italienska landslagets fyra man i bakre försvaret plus de två tyska toppspelarna Brehme och Matthäus.

SVT:s Bo Hansson gör sig redo för att läsa upp en gåshudframkallande laguppställning

– Titta här! I mål Walter Zenga. Försvarare nummer två, Giuseppe Bergomi och nummer tre, Giuseppe Baresi...

Hansson fortsätter att rabbla namn på storspelare som Andreas Brehme, Nicola Berti, Lothar Matthäus och Aldo Serena...

Vi fick bara ta in drygt 8 000 personer, men vi hade kunnat sälja 30-40 000 biljetter. Så stort var intresset för Intermatchen.

– Janne Lindstedt om publiktrycket inför returmatchen

Den är den femte oktober 1988 och Inter är i inledningsfasen av en säsong de kommer att kröna med att bli italienska mästare fram mot våren.

Det är en tid när italienska Serie A är världens bästa liga, och i Inter spelar halva italienska landslaget och två tyska stjärnor som om två år kommer att bära Västtyskland till VM-guld: den ene som lagkapten (Matthäus), den andre som matchvinnare (Brehme) i finalen mot Argentina.

► AFC på årsdagen av episka Intermatchen – så ska Brage hedra minnet: "Ska göra allt i vår makt för en trepoängare"

Men den här kylslagna onsdagskvällen är det inte Maradonas Napoli eller Marco van Bastens Milan som står för motståndet inför 80 000 åskådare. Det är Göran och Johan från Borlänge, Patrick och Göran från Falun, Peter från Vansbro, Jonas från Säter samt en handfull ickemasar som ska försöka utmana oddsen.

Det är Brage mot Inter i Uefacupens första omgång 1988/89, och på en till brädden fylld Domnarvsvallen trängs 8 652 personer för att se lagets första Europaäventyr sedan uttåget mot Werder Bremen (2–8 över två matcher) 1982.

– Vi hade kunnat sälja 30-40 000 biljetter. Det ringde folk från hela Sverige och var intresserade av den här matchen, men av säkerhetsskäl fick vi inte ta in mer än drygt 8 000.

Janne Lindstedt, 61, var inte ens trettio år fyllda när han tog över som Bragetränare efter holländaren Jan Mak 1987. Lindstedts ryggbesvär tvingade honom att sluta som spelare i Brage redan som 23-åring, men redan året därpå inledde han sin tränarbana i Kvarnsvedens IK. Den här oktoberkvällen 1988 har han hunnit bli 31, men han har mängder av rutin i form av forne bandyförbundskaptenen Håkan Sundin vid sin sida.

Hos oss spelare fanns aldrig någon tvekan kring våra tränare. Vi trodde på det vi hade på gång.

– Rolf-Ola Nilsson om Janne Lindstedts tuffa start som Bragetränare

– 1987 inledde vi allsvenskan med en poäng och 0–9 i målskillnad. Om inte Håkan varit manager då hade jag inte stått på San Siro ett år senare. Förstår du, en ung jävla kille från Bullermyren som tränare och så öppnar vi så dåligt. Men Håkan var lugn och hade förmågan att få med sig folk. Sen vände det med tretton matcher utan förlust och vi blev femma i allsvenskan. Tack vare det fick vi en plats i Uefacupen.

På Domnarvsvallen i Borlänge har Sporten samlat tränaren Janne Lindstedt med sina forna spelare Göran Arnberg, 61, Jonas Källström, 55, och Rolf-Ola Nilsson, 60, för att minnas tillbaka på supermatchen på Vallen. Från startelvan är det de som bor kvar i Dalarna. Patrick Englund bor i Stockholm, Peter Granberg i Kiruna och Göran Bergort i Söderköping. Målvakten Bengt Andersson bor i Onsala, Plamen Nikolov i Bulgarien och Simon Hunt i England. Jarmo Alatensiö och Johan Hällman finns inte längre kvar i livet.

Mittfältaren Rolf-Ola Nilsson från lilla Solberg i Ångermanland kom till Brage från Gif Sundsvall, och minns den tunga starten som Janne Lindstedt fick på sin tränarsejour i IK Brage.

– Jag vet inte hur snacket gick i styrelsen, men hos oss spelare fanns aldrig någon tvekan kring våra tränare. Vi trodde på det vi hade på gång.

GA: – Janne var väldigt noggrann och proffsig i allt han gjorde. Så han hade spelarnas respekt.

Göran Arnberg skulle med tiden bli tidernas meste Bragespelare med 536 A-lagsmatcher. Efter elitkarriärens slut i mitten på 90-talet fortsatte han att spela i distriktsserierna långt in på det nya millenniet. Så sent som 2014 hoppade han in i en match för Bullermyren när laget räddade nytt kontrakt i Dalafyran – som 57-åring.

Jag minns när vi kom till arenan i vår buss och såg en Porsche och en Ferrari som Zenga och Brehme gick ur.

– Göran Arnberg om kulturkrocken i Milano

GA: – Men nu har jag lagt ner fotbollen. Jag fick en hjärtsmäll häromåret och då kände väl både jag och min fru Inger att det var dags att ta det lite lugnare. Men jag tycker fortfarande att fotboll är det roligaste som finns. Rulla ut en boll här och nu så kan jag hålla på hur länge som helst (skratt).

På hösten 1988 stod Göran Arnbergs karriär i zenit. Mittemellan dubbelmötet med Inter hann mittbacken också med att spela OS-fotboll i Seoul för ett svenskt landslag som nådde kvartsfinal. I den första Uefacupmatchen borta mot Inter slog Arnberg in straffen bakom Astutillo Malgioglio, som i den 64:e minuten kvitterade den ledning Ramon Diaz hade gett Inter på straff strax före paus.

GA: – Jag vet inte om det var så märkvärdigt.

JK: – Säg som det var nu (skratt).

GA: – Klart att det var nervöst, och visst är det rätt stort att slå en straff på San Siro. Men någon måste ju ta den.

Brage var på väg att skrälla sig till ett oavgjort resultat i Milano, men i den 89:e minuten sköt Gianfranco Matteoli 2–1 på ett skott som retligt rann in i mål under Bengt Andersson.

JL: – Taktiken var att vi skulle spela extremt samlat och inte bryta positionerna. Vi skulle krympa ytorna för Inter, men i slutet av matchen brast vi i positionsspelet och Inter slog till direkt.

RON: – Det är ju en styrka hos de stora lagen, att kunna straffa motståndarna när de är sårbara.

JL: – Oftast gör man misstag mot bra lag på slutet av matcherna när koncentrationen brister. De maler ner en. Kolla bara på VM senast.

JK: – Man orkar inte i slutet av matcherna och då kommer misstagen.

Så när reportrarna frågade om jag tagit hjälp av "Svennis" så blånekade jag.

– Janne Lindstedt om sin vita lögn till italienska pressen

1–2-förlusten på San Siro var trots allt smickrande siffror för Brage.

JL: – Jag har nog aldrig varit så lite nervös inför en match. 0–7 i arslet hade varit normalt, allt annat bra. Vi kunde gå ut och spela avslappnat.

Inför matchen hade Janne Lindstedts mannar varit desto mer betagna av omgivningen. På läktarna satt visserligen "bara" drygt 30 000 på jättearenan San Siro som rustades upp inför fotbolls-VM 1990 då den kunde svälja ytterligare 50 000 åskådare. Men ändå, Stadio Giuseppe Meazza som arenan egentligen heter, var hem för Inter och Milan – två av världens främsta klubblag – och helig fotbollsmark.

GA: – Jag minns när vi kom till arenan i vår buss och såg en Porsche och en Ferrari parkera som Zenga och Brehme steg ur. Sen kom vi in till omklädningsrum stora som hav, jämfört med de vi hade på Domnarvsvallen. Det var en annan värld, själv körde jag en gammal Volkswagen, en "Bubbla", på den tiden. Men det var jag nöjd med (skratt).

JL: – När vi gick ut på gräset för att känna in arenan sprang spelarna runt och var imponerade. Någon började drulla med en kamera. Då var jag tvungen att sätta stopp. Vi var där för att vinna en match, inte för att turista.

I förspelet till match 1 fick också Janne Lindstedt visa prov på streetsmartness hämtad från den stora fina fotbollsvärlden.

– Jag hade ringt och pratat med Sven-Göran Eriksson för att få tips om Inter. Han var tränare i Fiorentina då och hjälpte mig, men med förbehållet att jag inte fick säga till italienska pressen att vi hade pratat. Så när reportrarna frågade om jag tagit hjälp av "Svennis" så blånekade jag. Jag vet inte om de gick på det, men Sven-Göran har i varje fall inte hört av sig och varit förbannad i efterhand (skratt).

Jag minns hur Johan sprang runt med ett leende mot Inter. I allsvenskan hade han blivit utvisad, men då fick han smälla på. Han blev aldrig avblåst.

– Jonas Källström om Johan Hällmans Uefacupmatcher

Returmatchen hemma i Borlänge spelades en månad efteråt. Inter hade ännu inte inlett sin Serie A-säsong, medan Brage var mitt uppe i den allsvenska slutspurten.

JL: – Det är klart att det gynnade oss. Hade vi mötts när Inter hade spelat två månaders ligafotboll hade saken varit en annan. Men samtidigt gjorde mina grabbar två jäkligt bra matcher.

GA: – Till andra matchen märktes det att Inter hade respekt för oss. Det är bara att kolla vilken elva de hade, rena världslaget.

Precis som i Milano tog Inter ledningen även i Borlänge. Nicola Berti nickade in 1–0 på hörna redan i den tionde minuten.

Brage skulle i det läget behöva göra tre mål för att gå vidare till Uefacupens andra omgång. En enorm uppgift, men de grönvita bet sig fast i matchen.

Mot slutet av första halvlek skickade Peter Granberg in ett inlägg i straffområdet. Johan Hällman hann före Bergomi – och pang: 1–1!

JL: – Johan gjorde en fantastisk språngnick. Han var inte rädd för fan själv och bara körde.

JK: – Jag minns hur Johan sprang runt med ett leende mot Inter. I allsvenskan hade han blivit utvisad, men då fick han smälla på. Han blev aldrig avblåst.

Vid likaläge i andra halvlek skulle ett mål för Brage ta matchen till förlängning. Två mål skulle ta dem vidare direkt.

Men någon sista anstormning hann laget aldrig iscensätta. Med knappa kvarten kvar att spela avgjorde Dario Morello matchen med sitt 2–1-mål.

JL: – Jag hade precis gjort ett offensivt byte (Bernhard Brcic – Brages nuvarande andretränare – kom in för Jarmo Alatensiö) och börjat ställa om för att gå framåt. Men när målet kom var det kört.

Inter gick vidare med sammanlagt 4–2 över två matcher, för att sedan åka ut mot Bayern München i tredjerundan. Brage kom att avsluta säsongen med en sjundeplats i allsvenskan, men minnet av Europaäventyret är bestående och oöverträffat trettio år senare.

Jag tycker faktiskt inte att Brehme var så märkvärdig. Han var som "Serik" (Nils-Erik Johansson) och kunde bara gå åt vänster.

– Rolf-Ola Nilsson om att markera bort en blivande världsmästare

GA: – Vi gjorde vad vi kunde av vårt material. Vi gjorde det kanonbra. Och Inter fick slita i två jämna matcher. Det kvittade att de körde sportbil, på planen kunde vi utmana dem med hårt jobb.

RON: – Vi hade ju slagit IFK Göteborg hemma på Vallen. De hade vunnit Uefacupen året innan så vi visste att det inte var omöjligt. Det är ett fint minne att vi fick mäta oss med världsstjärnorna.

JL: – Och ni var inte var så långt efter. Rolf-Ola passade perfekt för uppgiften att plocka bort Andreas Brehme hemma på Vallen. Du vet, bra fysik, blir inte så imponerad och kör bara på.

RON: – Jag tycker faktiskt inte att Brehme var så märkvärdig. Han var som "Serik" (Nils-Erik Johansson) och kunde bara gå åt vänster. Jag försökte stänga den vägen och han slog bort jättemånga passningar med högerfoten.

En duell mot Riccardo Ferri blev inte lika angenäm för Rolf-Ola Nilsson.

– När vi reste oss upp så sopade han in dobbarna i låret på mig. Såna efterslängar var man inte vad vid i allsvenskan. Jag fick en rejäl lårkaka, men det var bara att bita ihop och fortsätta.

Rolf-Ola Nilsson fortsatte karriären i Brage i några år till, innan han trappade ned i Forssa BK och lade av efter en höstsäsong i Falu BS.

Brage åkte ur allsvenskan 1993 och har inte spelat i högsta serien sedan dess. Att klubben skulle ta sig ut i Europa på nytt känns avlägset, men på hösten 2018 gror hoppet igen. Insatsen i Superettan har lovat mer, och nykomlingen Brage – som möter AFC på fredag kväll – kan sluta topp fem redan i sin återkomst.

GA: – Det snackas fotboll på stan igen och det är jätteroligt att det går så här bra. Många av spelarna kommer härifrån och det märks att det finns hjärta för laget. Får de behålla den här stommen och bygga på med några till spelare så ser det ljust ut.

För att om någon säsong kunna gå upp i allsvenskan?

GA: – Ja, varför inte?

Och spela nya Intermatcher?

GA: – Ja, allt kan hända. Se bara på resan Östersund gjorde.

Efter raset ur Superettan 2013 och de tuffa åren som följde tycker Janne Lindstedt att IK Brage hittat tillbaka till rötterna. Delvis tack vare Brageakademin som Johan Hällman var med om att lansera 2012 innan cancern tog hans liv tre år senare.

JL: – Brage jobbar med hjärta och på rätt sätt igen. Fortsätter de på den inslagna vägen kan de mycket väl ta klivet upp i allsvenskan en dag. De får bli Dalarnas lag igen och sikta på att ha hälften av spelarna från länet. Då kommer också publikintresset att öka över tid.

Interspelarna var arbetargrabbar sprungna ur samma miljö som vi var. Att de körde bättre bilar, spelade i en större liga och hade hundra gånger mer i årslön än oss var en annan sak.

– Janne Lindstedt slogs av Brages likheter med Inter – trots kontrasterna

Janne Lindstedt testade på ett tränaruppdrag i norska Haugesund efter Bragetiden, men vände snart åter till Borlänge. Han tränade Ludvika FK och Forssa BK innan han började arbeta för Svenska fotbollförbundet. Under tolv år var han bland annat riksinstruktör och ansvarig för tränarutbildningen.

Han är lärare sedan trettio år och arbetar på Fornby folkhögskola. Någon fotboll är det inte längre tal om, men 1988 stod han i idrottssveriges blickfång.

– P3 ägnade en timme i sitt eftermiddagsprogram åt mig inför returmatchen. Det var sånt som politiker och artister förärades i vanliga fall, så det säger en del om hur stort intresset var för Intermatcherna.

Trots olikheterna mellan lilla Brage från bruksorten Borlänge och megaklubben Inter från modemeckat Milano slogs Janne Lindstedt mest över fotbollsvärldens gemensamma språk och kultur.

– Ta Giovanni Trapattoni som exempel. En av de riktigt stora tränarna i världen. Han såg mig som sin jämlike, och var en riktig gentleman. Han försökte inte trycka ner mig utan var i stället jätteimponerad av vad vi fick ut av vårt material.

– Och Interspelarna var ju arbetargrabbar sprungna ur samma miljö som vi var. Att de körde bättre bilar, spelade i en större liga och hade hundra gånger mer i årslön än oss var en annan sak.

Fakta/Brages startelva mot Inter på Domnarvsvallen

Bengt Andersson – Plamen Nikolov, Göran Arnberg, Patrick Englund, Peter Granberg – Rolf-Ola Nisson, Simon Hunt, Jarmo Alatensiö (Bernhard Brcic 76´), Jonas Källström – Göran Bergort, Johan Hällman