Fick kicken från Rospiggarna för två veckor sedan – vann första JVM-deltävlingen i kväll

Ryske 19-åringen Gleb Chugunov tvingades bort från Rospiggarna så sent som den 5 juni, efter att bara ha kört in fyra poäng på sju heat under de tre matcher han fick i Hallstaviksklubben.

Men på lördagskvällen visade Chugnuov att det inte är några fel på talangen. När den första av tre deltävlingar i junior-VM avgjordes i polska Lublin på lördagskvällen vann Chugunov finalen närmast före regerande juniorvärldsmästaren Bartosz Smektala, Polen, som kör för Västervik i elitserien.

Chugunov körde in 17 poäng under kvällen och toppar därmed tabellen tillsammans med Vetlandas polack Dominik Kubrera, som kom sist i finalen men körde in 17 av 18 möjliga poäng i sina fem grundheat och semifinalen. Lejonens polack Maksym Drabik, som missade finalen, tog 16 poäng efter en full 15-poängare i grundomgången, Rospiggarnas britt Robert Lambert, som var trea i finalen, tog 14 och Smektala 13.

Inga svenskar har kvalat in till årets U21-VM.

Bäste nordbo i premiären var danske Jonas Jeppesen på åtta poäng.

Chugunov gick direkt från Rospiggarna till Smederna, där han ännu inte fått göra debut. I polska ligan har han snittat 1,172 poäng över 29 heat och åtta matcher för Sparta Wroclaw.

Junior-VM-serien fortsätter i tyska Güstrow den 14 september. Finalen körs i tjeckiska Pardubice en 4 oktober.