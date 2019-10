Sparkade Leif Carlsson efter nio förluster – LIF-basen om Melins framtid: "Less på karusellen"

Thomas Johansson kommer ut från kontoret tillsammans med vd:n Andreas Hedbom och ordföranden Claes Bergström.

Trion är avslappnade och skämtar.

Tre segrar, en förlust efter förlängning och bara en förlust efter ordinarie tid efter de fem inledande SHL-omgångarna. Nykomlingen Leksand var i toppen av tabellen.

Sedan dess har det blivit åtta raka förluster och inte någon poäng sedan den 24 september hemma mot Brynäs.

Sporten och Hockeypuls åkte till Tegera Arena och träffade LIF:s general manager Thomas Johansson och ställde frågan:

Varför har det blivit så här?

– En faktor som jag tror har påverkat oss rätt hårt är att vi efter omgångar kände att vi spelar rätt bra och kan börja utveckla spelet ännu mer. Vi började då kliva in i ruta två – och helt plötsligt så kändes det som att vi tappade allt som vi hade gjort i ruta ett, om jag enkelt ska måla upp en bild av det, säger Johansson.

Leksands GM låter inte helt nöjd men visar inte några som helst tecken på oro inför fortsättningen, trots den långa förlustsviten.

Han fortsätter sin förklaring, lite mer fördjupande med fokus på det speltekniska:

– Efter Brynäsmatchen började vi med att få våra forwards till att våga lämna vår zon även fast vi var lite under press, men att vi skulle kunna klara av det. Då blev det helt plötsligt så att alla tre forwards lämnade zonen vilket gjorde att vi hade backarna i ena änden och forwards i andra änden, plus att vi tappat mycket puckar i mitten och fått problem utifrån det.

Inledningsvis av säsongen beskriver han LIF-spelet som att man var väldigt samlade när laget tog sig ut ur egen zon med pucken.

– Så det var en sådan grej som påverkade oss väldigt negativt, samtidigt som vårt försvarsspel kommit helt på kant.

När du beskriver att ni gick in på ruta två i spelidén märktes det på träningar och eller bara i matcherna?

– Framför allt i matchmomenten. Men, man måste få ge det lite tid också. Man kan ju inte, för att man märker att det inte fungerar efter en eller två matcher, ändra om. Man måste ge processen lite tid. Men nu har vi dragit tillbaka allting och hittat in på ruta ett igen.

Thomas Johansson förklarar alltså att laget ska försöka hålla sig till det spel man hade med pucken i de fem första omgångarna.

– Sedan har vi givetvis en del sjukdomar och det märktes även i början av säsongen. Vi såg ganska snabbt att vi behövde bli bättre i vårt försvarsspelet, samtidigt som spelarna behöver ta ett större ansvar i hur situationen ser ut innan man agerar istället för att chansa och hoppas på att det ska bli bra.

Har steget från ruta ett till ruta två skapat osäkerhet bland spelarna?

– Nej, jag tycker inte det. Jag har haft möten med spelarna och någonstans, trots åtta förluster, tror jag spelarna känner att vi har någonting i det här spelet som är tilltalande. Det är ingen som lämnar arenan och känner: "vi har inget spel för det fungerar inte". Alla känner att vi har ett spel, är med i matcherna. Kan vi skruva de små detaljerna det handlar om tror jag det kan bli positivt.

Han är tydlig med att det gäller alla spelare och lyfter inte ut några enskilda spelare.

– Tittar vi rent statistiskt så kan man säga att det rör sig om fem mindre målchanser mot oss per match över lite längre tid som kommer att generera ett bättre spel. Vi är femte bäst i ligan att skapa målchanser, men näst sämst på att släppa till. Då behöver vi se till att bli bättre där men behålla det som är bra.

I Djurgårdens IF hade Thomas Johansson en liknande upplevelse hösten 2016 då Stockholmsklubben, med den då färske SHL-tränaren Robert Ohlsson, också hade åtta raka förluster och blott åtta poäng efter tretton matcher.

– Jag ser absolut en liknelse utifrån hur spelprocessen gick till där. Men, mentalt så är det otroligt olika med en bättre känsla här.

Hur arbetade ni för att vända trenden då?

– Vi drog upp allt på bordet, hörde vad spelarna tyckte om tränare och hur de upplevde träningarna och tog ett omtag. Landslagsuppehållet kom lägligt för oss då, för att samla styrkorna.

Kan ett break vara lägligt här?

– Vet inte om jag tycker det. Varje match vi går in i nu är en ny chans att vinna. Det pirrar i min mage inför varje match. Jag känner ingen ångest utan har en förväntan att någonting är på gång.

Hur ser du på tränarsidan, förtroendemässigt?

– Jag har inga betänkligheter över huvud taget. Gruppen trivs ihop och våra målsättningar är inom räckhåll. Det finns ingen anledning att känna panik. Men, om vi varit i februari och känt att energi och allt spel varit borta, ja då hade det varit annorlunda. Men nu? Nej.

Hur är tålamodet?

– Hela föreningen har det tycker jag. Det är viktigt i den här processen. Vi kan ju alltid göra som Leksand alltid har gjort, att sparka tränare och hoppas på ett annat resultat. Kan man förvänta sig det? Troligen inte. Eller så provar man något annat, som man aldrig gjort, och det är tålamod – även om det är jobbigt att förlora ishockeymatcher.

Han fortsätter:

– Självklart handlar det här om ekonomi också. Om folk slutar gå på matcherna och det inte finns publik så blir det ett helt annat läge rent stressmässigt hur långt tålamodet kan vara.

För det var väl just angående ekonomin som var en anledning till att Leffe Carlsson sparkades?

– Ja, det var så. Jag upplever i alla fall det som att folk är less på den här in och ut-karusellen i Leksands IF, som varit här i lång tid. Någon gång behöver man göra någonting annorlunda. Men det viktigaste är att folk kommer hit och stöttar oss på plats. Har vi 500 åskådare på plats och Leksand förlorar ett x antal hundratusen kronor per match så går det fort.

– Supportrarna har en stor påverkan på verksamheten. Om man tror på det vi gör så ska man komma hit. Det är den bästa stöttningen som kan hjälpa oss.

Du har inga påtryckningar från styrelsen?

– Nej, och oavsett om vi vill eller inte vill göra något med tränarna så måste det också finnas bättre alternativ inför framtiden.

Thomas Johansson låter övertygad och slår fast:

– Vi har valt ett ledarskap i vetskapen om att det blir en tuff säsong.

– Och vad är alternativet? Ska vi ha någon som vågar stå fast vid tålamodet, lita på individen och tro på det vi gör och mana till förtroende, tillit och positivitet – eller ta in någon som stressar och jagar upp gruppen och hotar spelare att om man gör si och så får man inte spela. Det skulle bara bli en krock, säger Thomas Johansson.