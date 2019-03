Junior-VM i Kläppen – då kommer halva svenska truppen från Sälens IF: "Kul äventyr för våra åkare"

I veckan presenterades de 15 åkare som får representera Sverige i junior-VM i snowboard och freeski som avgörs i Kläppen 7–13 april.

Och för nästan halva svenska truppen är det en trygg miljö. Parken i Kläppen är rejäl hemmaplan för åkarna från Sälens IF, som har inte mindre än sju aktiva i det svenska landslaget.

– Vi bedriver träningen både i Tandådalen och Kläppen. Vi brukar vara mest i Tandådalen i början av säsongen, fram tills stora parken öppnar i Kläppen. Då flyttar vi över dit, berättar Patrik Burmansson, träningsansvarig för freeskiåkarna i Sälens IF.

Tycker ni att namnet Burmansson låter bekant? Visst är han pappa till fjolårets stjärnskott Jennie-Lee, som fått den här säsongen förstörd av skador. Han har också en son, 14-årige Axel Burmansson, som är en av de sex freeskiåkare från Sälens IF som är med i JVM-truppen.

Axel är yngst av de svenska JVM-skidåkarna och hemma i Sälen har han precis som Jennie-Lee tillhört en träningsgrupp som tillsammans gjort den resa som nu gör att sex av åtta svenska skidåkare i junior-VM kommer från Sälens IF.

– Det är en grupp med åkare födda mellan 2001 och 2005 som har följts åt sedan några av dem gick i lågstadiet. Vi har väldigt många duktiga tränare kopplade till oss som har följt den här gruppen sedan de var väldigt unga, förklarar Patrik Burmansson framgången.

Ett par av åkarna, Axel Burmansson och Lucas Söderberg kommer från Sälen. Andra bor längre bort, som Ruben Källner Boman från Varberg.

– Ruben började träna med oss för några år sedan. Vi har flera killar från Varberg i klubben. Men många har en lokal anknytning till Kläppen. Rubens familj har en stuga här så Kläppen är som ett andra hem för honom.

– Sen har vi Melvin Morén som har pendlat från Vansbro för att träna med oss i fem sex års tid.

De övriga Sälens IF-skidåkarna i truppen är Wilma Johansson från Örebro och Isak Stenberg från Enköping.

Sälens IF finns även representerat bland snowboardåkarna, genom 16-årige William Mathisen, som trots sin unga ålder var med på JVM i Tjeckien redan för två år sedan och som den här vintern har debuterat i världscupen.

På snowboardsidan finns dessutom ytterligare två aktiva från Dalarna, Gabriel Almqvist från Falu Snowpark och Olle Hed från Gesunda Snowboardklubb.

Patrik Burmansson ser fram emot tävlingarna, och är förstås stolt över klubbens representation i den svenska truppen. Men vågar inte gissa hur långt det kan räcka sportsligt.

– Det är ju helt fantastiskt. Jättekul. De gör ju dubblar, våra killar, men vad jag vet kommer det att komma 100 deltagare på skidsidan, så det blir väldigt spännande. Jag tror att det kommer att bli ett riktigt kul äventyr för våra åkare, en vecka där de träffa skidåkare från hela världen. Och Kläppen är en så bra park, de gör ett så bra jobb där, säger han.

Och för Sälens IF är det här kanske bara början på en framgångssaga.

– Bakom det här gänget har vi en ny stor, ung grupp som har börjat köra i år. De flesta går i trean och fyran och de utvecklas otroligt bra. Förhoppningsvis kan de göra samma resa, berättar Patrik Burmansson.

FAKTA / SVERIGES TRUPP TILL JVM I KLÄPPEN

Snowboard.

Damer: Cornelia Carlund (född 2002), Messlingens IK, Novalie Engholm (2002), Härnösands Alpina.

Herrar: Gabriel Almqvist (2001), Falu Snowpark, Olle Hed (2002), Gesunda Snowboardklubb, William Mathisen (2003), Sälens IF, Hampus Ström (2002), Funäsdalens SLK, Anton Muhonen (2001), Sollentuna SLK.

Freeskiing.

Damer: Wilma Johansson (2002), Sälens IF, Tuva Skanderby (2003), UHSK Umeå.

Herrar: Isak Stenberg (2001), Sälens IF, Lucas Söderberg (2001), Sälens IF, Ruben Källner Boman (2001), Sälens IF, Melvin Morén (2002), Sälens IF, Axel Burmansson (2004), Sälens IF, Martin Nordqvist (2003), RISK, Riksgränsen.