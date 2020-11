SMHI varnar för busväder i Dalarna: "Det kan bli besvärligt"

SMHI utfärdade under onsdagsmorgonen en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar i Dalarna. Det kan blåsa upp till 21 meter per sekund under torsdagsmorgonen.

– Vinden tilltar under natten och morgonen blir riktigt blåsig. Grenar och enstaka träd kan knäckas och det kan bli problem för höga fordon, säger Sofia Söderberg, meteorolog vid SMHI.

På torsdagen är även omfattande snöfall i antågande. När det blåser som mest väntas dock nederbörden bestå av regn.

– Det man tänker på är om det kan bli snödrev som gör sikten lurig. Risken för det är störst i fjällen i så fall. Men när de starkaste vindarna kommer är det milt och regnigt. När det övergår i snö kommer det inte vara lika blåsigt.

Någon varning för snön har SMHI inte gått ut med.

– Det blir ingen varningsnivå för Dalarnas län, men absolut är det ett omfattande nederbördsområde. Det kan bli besvärligt, säger Sofia Söderberg.