2018 – ett väderår som vi kommer att minnas länge

Vintern 2017 - 2018 kom att bli ovanligt snörik och kallare än normalt, speciellt februari och mars. Snödjupet ökade kontinuerligt till som mest 76 centimeter den 12 mars.

Mest snö under ett och samma dygn kom det den 15 - 16 januari då det föll 24 millimeter i smält form. Man brukar säga att en millimeter motsvarar en centimeter vid en temperatur av noll grader.

Den i särklass nederbördsrikaste vintermånaden blev januari med drygt 86 millimeter i smält form. Under månaden föll nederbörd under 23 dygn. Den kallaste månaden februari hade ett större temperaturunderskott, som kallast var det den 5 med minus 23 grader men lokalt var det säkert betydligt kallare.

Under vårmånaden april började temperaturen att stiga vilket medförde att våren kom redan den 4 april, det vill säga dygnsmedeltemperaturen översteg 0 grader.

Snön smälte hastigt och den 14 april var det barmark på mätplatsen i Morgårdshammar. Mätplatsen är belägen i syd-nordligt väderstreck vilket medför att snötäcket smälte av snabbare än på andra platser. Medeltemperaturen under april blev också högre än normalt. Många vårfåglar anlände tidigare än vanligt, till exempel iakttogs sädesärlan den 7 april. Blåsippa och tussilago gick i blom under första delen av april. Barken sköljde den 25 april.

Under maj anlände sommaren med medeltemperatur över 10 grader den 5 maj vilket är tidigare än normalt. Maj kom att räknas som en sommarmånad då medeltemperaturen blev 11,5 grader vilket är ett temperaturöverskott på cirka två grader.

Noterbart är att det var tio dagar med över 25 grader (högsommardag). Som varmast var det 16 maj med 28 grader. En högtrycksbetonad maj medförde mindre nederbörd än normalt, totalt kom det 27 millimeter i nederbördsmätaren. Åskan gick lokalt kraftigt den 11 maj. Hägg blommade den 16 samt liljekonvalj sågs utslagen och doftande den 19.

Sommarmånaden juni fortsatte i samma spår med högre medeltemperatur än normalt, varmast var den 2 juni med 31 grader. Mindre nederbörd än normalt i kombination med tio högsommardagar medförde att torkan i markerna bredde ut sig. Det föll nederbörd under endast sju dagar av juni, mest under ett dygn kom det den 21 juni med 14,4 millimeter.

Juli kom att bli den varmaste sommarmånaden då medeltemperaturen blev 20,5 grader vilket är ett överskott på flera grader. Den varmaste dagen var den 24 juli med 33,0 grader.

Det förekom nio dagar med högre maxtemperatur än 30 grader. Torkan blev större under juli då det föll nederbörd under endast fem dagar. Totalt föll 56 millimeter varav den största delen kom under något dygn i slutet av månaden. Säkert har det kommit både mindre och mera nederbörd på sina håll i samband med lokala skurar.

Under augusti lindrades torkan en del då det föll cirka 100 millimeter totalt, det mesta i slutet månaden. Ovanligt varmt och fuktigt var den 1 augusti sent på kvällen, den relativa luftfuktigheten var 80 procent samt cirka 24,8 grader varmt. Åska förekom under sex dygn under augusti månad.

September blev liksom de tidigare månaderna torrare och varmare än normalt. Varmast var det den 2 september med över 22 grader. Månaden blev torrare är normalt då det föll 40 millimeter. Hösten inföll den 25 september då dygnsmedeltemperaturen understeg 10 grader. De följande månaderna oktober och november blev också torrare än normalt. Under oktober föll 41 millimeter vilket är ett nederbördsunderskott på 16 millimeter. Säsongens första dag med snötäcke var den 30 oktober.

November innehöll endast sju dagar med nederbörd och totalt kom det 22 millimeter i nederbördsmätaren. Vinter med snötäcke inträffade den 7 december då det kom tre centimeter snö västerifrån.

Nederbörd föll under 18 dagar både som regn och snö, mest under ett dygn kom det den 7 december med 6,0 millimeter regn och snö. På julafton lyste snön vit och det var cirka 12 centimeter snödjup till glädje för alla tomtar.

December blev både torrare och mildare än normalt (normalvärde för perioden 1960 - 1991). Kallaste dygnet var natten till julafton med minus 14,7 grader, varmast var det den 4 december med 6,5 grader.

Sammanfattningsvis föll under 2018 cirka 100 millimeter mindre nederbörd än normalt och temperaturöverskottet blev cirka 1,5 grader.

PER-ERIC WESTBLOM