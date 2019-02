Uppsägningen av Rastahyttans krögare verkställs – Fastighetschefen: ”Tråkigt att det inte har fungerat”

Senast den 30 januari skulle Nimet Bezelya betala in de cirka 31 000 kronor som hon ska vara skyldig kommunen för hyror, el och vatten- och avloppsavgifter.

– Men det har inte kommit in i några pengar, säger kommunens fastighetschef Hans Törnblom till tidningen på torsdagsförmiddagen den 31 januari efter att han kontrollerat detta vid ekonomikontoret.

– Det känns förstås tråkigt att det inte har fungerat, men det här är enda vägen vi kan gå nu, fortsätter han.

Den 9 februari anges nu som den dag då Nimet Bezelya ska ha lämnat Rastahyttan.

– Fast i praktiken blir det väl redan den 8 februari eftersom det är en fredag.

Jag ska betala, hela beloppet. Jag ska prata med kommunen igen

Hans Törnblom berättar att man har haft möten på tekniska kontoret med Nimat Bezelya under de senaste veckorna.

– Men det har enligt vår mening inte kommit någon bra förklaring på hur hon ska få verksamheten att fungera i fortsättningen. Och nu är fristen ute, uppsägningen ska verkställas.

När tidningen får kontakt med Nimat Bezelya nämner hon att hon har träffat ansvariga vid kommunen under de senaste veckorna, bland andra kommunens tekniske chef, Sören Nord.

Därmed ska hon också ha fått klart för sig vilka villkor som gäller.

Men trots beskedet från kommunen om att uppsägningen är ett faktum tänker hon inte ge upp.

Nimet Bezelya betonar att hon ska fortsätta driva restaurangen i Rastahyttan och ta ny kontakt med kommunen.

– Jag ska betala, hela beloppet. Jag ska prata med kommunen igen.

Tilläggas kan att sent under torsdagseftermiddagen skickar Nimat Bezelya en bild på ett kvitto till tidningen, där hon bekräftar att hon har betalat in 31 062 kronor till kommunen.