Rekonstruktionen av Dalazink fortsätter – tingsrätten godkände advokatens plan – ”Sysselsättningen är tryggad”

– Det känns jättebra. Det finns all anledning till att det blir en god jul för företaget och de anställda, säger Henric Schef till tidningen efter mötet med borgenärerna uppe i Falun.

Ingen av de närvarande prioriterade fordringsägarna, Norrbärke sparbank och Skatteverket, hade något att invända emot den plan som Schef presenterade.

Under rekonstruktionsbolagets vingar har omständigheterna varit till fördel för Dalazink. Under de veckor som gått sedan ansökan om en rekonstruktion lämnades in till tingsrätten den 9 november har orderingången varit god.

Nu är jobben tryggade under både december och januari

I synnerhet har en stor beställning från en kund som tidigare flyttade fram en stor order till andra sidan nyårsskiftet fått stor betydelse.

– Från början hade man inte full sysselsättning på företaget och det lutade åt att varsel var på gång.

– Men nu är jobben tryggade under både december och januari. Det är samtidigt en period på året då orderingången brukar vara klen, tillägger Henric Schef.

Dalazinks vd, Ulf Seger, har vidare uppgett att ABB:s underleverantörer kommer att göra beställningar efter årsskiftet.

Enligt rekonstruktionsplanen förefaller det som att nya ägare är på gång. Affären kommer i så fall att ske genom en aktieöverlåtelse.

Henric Schef nämner i sin rekonstruktionsplan att en aktieöverlåtelse är att föredra framför en inkråmsöverlåtelse (verksamheten).

I det senare fallet skulle det leda till att ett nytt miljötillstånd för verksamheten måste sökas, vilket skulle vara kostsamt menar han.

Med tanke på att det gällande tillståndet beviljades 1986 finns också risken att den nuvarande lagstiftningen skulle resultera i att en ansökan om tillstånd avslås.

Enligt tingsrättens beslut ska rekonstruktionen av Dalazink vara klar senast den 9 februari nästa år.

Tilläggas kan också att enligt den redogörelse som presenterades för tingsrätten uppgick Dalazink AB:s skulder vid inledningen av rekonstruktionen till sammanlagt 17 254 000 kronor.