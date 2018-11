Väntjänsten satsar på mys och gemenskap

På ålderns höst är det lätt att ensamheten tar över i takt med att barnen växer upp och vänner och bekanta går ur tiden. Följden blir att ålderdomen för många blir en tid utan större socialt umgänge.

Något som Väntjänsten i Borlänge beslutat sig för att råda bot på. Den 9 november hade man i Hagalundshusets restaurangdel premiär för vad man kallar Myscafé, kort och gott en mötesplats för alla som vill förgylla vardagen med såväl nya som gamla vänner.

– Det är alltför många som sitter hemma ensamma och kanske inte träffar andra än som hastigast de från Hemtjänsten. Det här är ett satsningen på att bryta den ensamheten och tanken är att Myscaféet ska återkomma en gång i månaden och vi får föreningsbidrag från kommunen för att ordna detta, förklarar Siw Geraae-Dahl.

Ryktet om Myscaféet verkade också ha spritts tidigt för under premiären droppade folk in i en stadig ström. De som av olika anledningar har svårt att ta sig någonstans hade fått hjälp av Väntjänstens ideella medarbetare at ta sig till Hagalundshuset.

– Det är verkligen jättebra ordnat. Själv ser jag inte mycket så det är en viktig insats man gör. Jag kan direkt säga att jag kommer att återkomma fler gånger, menade Mona Sjöö.

Av samma åsikt var såväl Gabrielle Schlechta som Barbro Friberg.

– Absolut. Det är inte så ofta det ordnas något för oss äldre så det här är vi verkligen tacksamma för. Ensamheten är på många sätt ofrånkomlig för oss gamla och då betyder sådana här saker väldigt mycket, menade de.