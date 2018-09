Dödshotas – med rysk mördarpatrull: "Är obehagligt"

Sebastian Samuelsson har flera gånger uttryckt öppet luftat sin kritik mot dopningsarbetet i skidsporten. Han har bland annat krävt att internationella Skidsportförbundets president Anders Besseberg ska avgå och bojkottat världscupavslutningen med anledning av att den gått i Ryssland.

För sin öppna hållning har han fått utstå hot, bland annat på sociala medier.

Nu berättar han för DN att han så sent som i dagarna mottagit ett dödshot på engelska via mejl. I mejlet krävs han på tre bitcoin (värde cirka 170 000 kronor). Om inte ska en "death squad from Russia" hämta honom.

– Det är obehagligt, absolut. Jag hoppas att det inte är någon fara, jag tror kanske inte det heller, men det här är något jag kommer att polisanmäla när jag kommer hem till Sverige, säger han.

Trots hoten vill han inte låta sig tystas.

– Jag brinner så mycket för de här frågorna och tycker det är så viktigt, så jag har haft svårt att vara tyst. Men det är klart, att det är inte kul alla gånger. Senast förra veckan vaknade jag upp till mejl där det står att de ska döda mig och sådana grejor.