Stafettlagen uttagna – Ponsiluoma in i herrarnas när damlaget mönstrar samma som på OS: "Var självklart"

På lördagen är det dags för stafetten i skidskytte, där herrarna ifjol tog ett guld vid OS och damerna kom hem med ett silver.

Under fredagen hölls presskonferensen, där lagen presenterades.

Där står det klart att damerna ställer upp med samma lag som under OS, medan herrarna stuvar om och plockar in Martin Ponsiluoma istället för Peppe Femling.