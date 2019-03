Fina placeringar för Öberg och Brorsson – Kuzmina världsmästare i sprint

På fredagen var det dags för den andra VM-tävlingen i Östersund, när damerna körde sprint. En av favoriterna inför var norska Tiril Eckhoff, och från svenskt håll fanns både Hanna Öberg, Mona Brorsson, Linn Persson och Anna Magnusson, där Hanna Öberg på förhand var den som bedömdes ha störst chans att ta medalj för dagen.

Inledningen av loppet kantades av att många favoriter bommade, där italienska Wierer bommade två i första skyttet. För Wierer blev det senare en vurpa i loppet, och hon hade ingenting med pallplatserna att göra för dagen.

När det sedan var dags för Öbergs första i liggande blev det en bom. I det stående gick det bättre för Öberg, när hon sköt fullt.

Även Mona Brorsson hade en riktigt fin dag, när hon åkte snabbt, sköt fullt i liggande och tog över ledningen efter första skyttet.

Lyckan blev kortvarig, för bara minuter senare seglade Kajsa Mäkäräinen upp i stark ledning. Men även Mäkäräinen drog på sig en vurpa, på väg mot stående skyttet. Vid stående sköt hon också bort sig från medaljstriden, när hon bommade två skott.

När Brorsson sköt i stående blev det en bom, och fick nöja sig med en femteplats för dagen.

Hanna Öberg åkte fort, och gick in på en andraplats i mål, bakom starka norska Tandrevold. Men någon medalj blev det inte. Sedermera blev hon nedpetad till tredjeplats när Kuzmina gick in på förstaplatsen, och till slut passerades Öberg också snöpligt av tyska Laura Dahlmeier, som gick in 0,6 sekunder före Öberg i mål.

Hanna Öberg blev bästa svenska för dagen och fick nöja sig med en fjärdeplats, tätt följd av Brorsson som knep femteplatsen.

Pallen:

1. Anastasia Kuzmina, Slovakien

2. Ingrid Landmark Tandrevold, Norge

3. Laura Dahlmeier, Tyskland

Svenskornas placeringar:

4. Hanna Öberg

5. Mona Brorsson

Texten uppdateras med resultat.