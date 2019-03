Dubbla guld till Alexandersson och många dalamedaljer på SM i skidorientering: "Inte gjort några misstag"

Tove Alexandersson, som i skidorientering tävlar för hälgsingeklubben Alfta-Ösa, vann både på lördagen och söndagen vid helgens SM-tävlingar i Malung.

I lördags var det en ren dalaprispall i sprinten. Alexandersson vann 34 sekunder före Linda Lindkvist, IK Jarl, och ytterligare 16 före IFK Moras Magdalena Olsson. På söndagens långdistans var Alexandersson nästan tre minuter före tvåan Magdalena Olsson.

– Det var ett bra lopp, jag har inte gjort några misstag. Det var superfina förhållanden, men ganska lätt orientering och kort bana för att vara långdistans, säger Alexandersson till orienteringsförbundets hemsida.

På herrsidan vann falubon Erik Rost, Alfta-Ösa, söndagens långdistans. Lördagens lopp vanns av norrmannen Lars Moholdt, men SM-guldet gick till tvåan Martin Hammarberg, Sundsvall. Silvermedaljör båda dagarna var IFK Moras Andrey Lamov.

På ungdomssidan tog IFK Moras Sofia Berglund dubbla silver i D20, med klubbkompisen Eliane Deininger som trea båda gångerna. IFK Mora tog dessutom guld i långdistans i D16 genom Elsa Hermansson och H14 genom Albin Gezelius, som båda två tagit silver i sprinten på lördagen. I H18 tog Jonatan Ståhl silver i sprint.

Även OK Kåre hade en framgångsrik helg. Melker Nordgren (H18) och Esbjörn Montelius Risberg (H15) tog varsitt guld i långdistansen. I sprinten fick båda nöja sig med brons. Även klubbkompisarna Elsa Kaipe (brons, D14, sprint), Vendela Söderqvist (brons, D16, lång) och Wille Söderqvist (brons, H14, lång) fick med sig medaljer hem till Falun.

Stora Tunas Helmer Jöhnemark tog hem båda gulden i H14. I sprinten hade han med sig Västerbergslagens Karl Forsgren (brons) på prispallen.

Avesta OK:s Lucas Wanner tog ett guld (sprint) och ett brons i H15.

HJS-Vansbro OK hade två medaljörer i sprint: Lilian Palm tog brons i D18 och Malin Håll silver i D14. Malin Håll tog dessutom hem guldet på långdistansen.

SM, skidorienterig, resultat, sprint:

D21, 3 590 m: 1) Tove Alexandersson, Alfta-Ösa OK, 16.28, 2) Linda Lindkvist, IK Jarl Rättvik, +0.34, 3) Magdalena Olsson, IFK Mora OK, +0.50, 4) Hanna Eriksson, IFK Mora OK, +1.02, 6) Frida Sandberg, Säterbygdens OK, +1.32, 13) Maria Bois, Malungs OK Skogsmårdarna, +5.42, 15) Madelene Melin, Malungs OK Skogsmårdarna, +10.33, 16) Matilda Jonsson, IFK Mora OK, +11.05.

H21, 4 020 m: 1) Lars Moholdt, Wing OK, 14.44, 3) Andrey Lamov, IFK Mora OK, +0.26, 11) Johan Bäckman, Malungs OK Skogsmårdarna, +2.10, 13) Klaus Csúcs, IFK Mora OK, +2.48, 15) Oskar Lundqvist, Malungs OK Skogsmårdarna, +4.10, 17) Lars Åkerman, Malungs OK Skogsmårdarna, +5.49.

D20, 3 190 m: 1) Sofia Westin, I 19 IF, 15.43, 2) Sofia Berglund, IFK Mora OK, +0.07, 3) Eliane Deininger, IFK Mora OK, +0.52, 4) Emelie Brudin, IFK Mora OK, +2.24, 6) Lea Hnilica, IFK Mora OK, +4.51, 7) Maja Mörth, Stora Tuna OK, +7.31.

H20, 3 590 m: 1) Edvin Nordström, Täby OK, 15.46, 3) Rasmus Nordgren, OK Kåre, +1.23, 4) Martin Granberg, IFK Mora OK, +2.05, 5) Emil Arvidsson, Säterbygdens OK, +2.19, 7) Zeb Palm, HJS-Vansbro OK, +3.15.

D18, 3 190 m: 1) Lovisa Moqvist, Lerums SOK, 17.35, 3) Lilian Palm, HJS-Vansbro OK, +0.44, 7) Elsa Forsgren, Västerbergslagens OL, +5.34.

H18, 3 540 m: 1) David Melin, OK Rodhen, 16.56, 2) Jonatan Ståhl, IFK Mora OK, +0.28, 7) Jesper Berg, Domnarvets GOIF, +4.42, 8) Charlie Eliasson, Dalaportens OL, +4.56, 10) Thobias Brodin, IFK Mora OK, +8.36.

D16, 2 700 m: 1) Agnes Djurstedt, Eksjö SOK, 12.48, 1) Elsa Hermansson, IFK Mora OK, 12.48, 3) Vendela Söderqvist, OK Kåre, +0.35, 4) Emma Eliasson, Domnarvets GOIF, +1.20, 6) Tuva-Cajsa Spik, Leksands OK, +3.16, 7) Alma Wallman, Västerbergslagens OL, +4.26, 9) Kajsa Ivarsson, Västerbergslagens OL, +8.52.

H16, 3 190 m: 1) Isak Lundholm, Umeå OK, 13.59, 2) Albin Gezelius, IFK Mora OK, +0.41, 6) Klockar-Eskil Nääs, Leksands OK, +2.34, 9) Simon Karlsson Holmer, IFK Mora OK, +3.52, 10) Christoffer Lindgren, OK Kåre, +4.04.

D15, 2 700 m: 1) Ella Turesson, OK Renen, 13.05, 3) Alice Eriksson Björling, Domnarvets GOIF, +1.00, 8) Lovisa Mases, Domnarvets GOIF, +1.58, 13) Karolina Andersson, Dalaportens OL, +3.05, 16) Klara Ersson, OK Kåre, +6.08, 17) Alicia Bergkvist, Västerbergslagens OL, +9.04.

H15, 3 190 m: 1) Lucas Wanner, Avesta OK, 15.56, 3) Esbjörn Montelius Risberg, OK Kåre, +0.54, 5) Viktor Norberg, Stora Tuna OK, +1.51, 7) Sebastian Åkärbjär, IFK Mora OK, +4.25.

D14, 2 220 m: 1) Julia Forsgren, OK Tyr, 14.09, 2) Malin Håll, HJS-Vansbro OK, +0.05, 3) Elsa Kaipe, OK Kåre, +1.25, 4) Maja Eliasson, Domnarvets GOIF, +2.55, 6) Nellie Eliasson, Dalaportens OL, +14.31, 7) Rebecka Åkärbjär, IFK Mora OK, +15.45.

H14, 2 700 m: 1) Helmer Jöhnemark, Stora Tuna IK SK, 12.26, 3) Karl Forsgren, Västerbergslagens OL, +1.56, 4) Wille Söderqvist, OK Kåre, +2.03, 6) Axel Gräfnings, Grycksbo IF OK, +4.21, 7) Joel Masapärs, Malungs OK Skogsmårdarna, +6.32, 9) Rasmus Widelund, OK Kåre, +8.36, 10) Olle Wallman, Västerbergslagens OL, +9.17, 11) Olle Gahnshag, OK Kåre, +16.33.

Resultat lång:

D21, 13 950 m: 1) Tove Alexandersson, Alfta-Ösa OK, 1.02.32, 2) Magdalena Olsson, IFK Mora OK, +2.58, 4) Hanna Eriksson, IFK Mora OK, +4.44, 5) Linda Lindkvist, IK Jarl Rättvik, +5.06, 6) Frida Sandberg, Säterbygdens OK, +6.43, 11) Madelene Melin, Malungs OK Skogsmårdarna, +23.37, 12) Sara Hodler, IFK Mora OK, +28.59.

H21, 18 760 m: 1) Erik Rost, Alfta-Ösa OK, 1.19.46, 2) Andrey Lamov, IFK Mora OK, +1.03, 4) Linus Rapp, IFK Mora OK, +2.16, 8) Johan Bäckman, Malungs OK Skogsmårdarna, +7.54, 12) Simon Hodler, IFK Mora OK, +17.25, 15) Klaus Csúcs, IFK Mora OK, +23.09, 16) Oskar Lundqvist, Malungs OK Skogsmårdarna, +25.57.

D20, 12 240 m: 1) Sofia Westin, I 19 IF, 1.00.19, 2) Sofia Berglund, IFK Mora OK, +3.45, 3) Eliane Deininger, IFK Mora OK, +6.20, 5) Emelie Brudin, IFK Mora OK, +11.20.

H20, 13 950 m: 1) Edvin Nordström, Täby OK, 59.49, 4) Zeb Palm, HJS-Vansbro OK, +7.58, 5) Rasmus Nordgren, OK Kåre, +10.36, 6) Emil Arvidsson, Säterbygdens OK, +11.30, 7) Martin Granberg, IFK Mora OK, +18.07.

D18, 10 280 m: 1) Lovisa Moqvist, Lerums SOK, 57.07, 4) Lilian Palm, HJS-Vansbro OK, +4.52, 8) Elsa Forsgren, Västerbergslagens OL, +15.02.

H18, 12 240 m: 1) Melker Nordgren, OK Kåre, 58.00, 4) Jonatan Ståhl, IFK Mora OK, +9.57, 9) Thobias Brodin, IFK Mora OK, +40.06, 10) Charlie Eliasson, Dalaportens OL, +42.06.

D16, 5 690 m: 1) Elsa Hermansson, IFK Mora OK, 26.38, 3) Vendela Söderqvist, OK Kåre, +0.40, 5) Emma Eliasson, Domnarvets GOIF, +4.33, 7) Tuva-Cajsa Spik, Leksands OK, +7.57.

H16, 6 820 m: 1) Albin Gezelius, IFK Mora OK, 32.50, 5) Klockar-Eskil Nääs, Leksands OK, +5.16.

D15, 5 690 m: 1) Ella Turesson, OK Renen, 25.59, 4) Lovisa Mases, Domnarvets GOIF, +4.13, 6) Alicia Bergkvist, Västerbergslagens OL, +4.54, 7) Alice Eriksson Björling, Domnarvets GOIF, +5.32, 11) Karolina Andersson, Dalaportens OL, +10.19, 17) Klara Ersson, OK Kåre, +20.01.

H15, 6 820 m: 1) Esbjörn Montelius Risberg, OK Kåre, 37.08, 3) Lucas Wanner, Avesta OK, +2.31, 5) Jon Hansson, OK Kåre, +2.50, 6) Leo Alvolin, OK Kåre, +2.56, 8) Sebastian Åkärbjär, IFK Mora OK, +16.40, 9) Viktor Norberg, Stora Tuna OK, +18.05.

D14, 4 710 m: 1) Malin Håll, HJS-Vansbro OK, 26.12, 2) Elsa Kaipe, OK Kåre, +0.49, 4) Felicia Eliasson, Dalaportens OL, +3.44, 6) Rebecka Åkärbjär, IFK Mora OK, +16.31, 7) Nellie Eliasson, Dalaportens OL, +20.47.

H14, 5 170 m: 1) Helmer Jöhnemark, Stora Tuna IK SK, 25.31, 3) Wille Söderqvist, OK Kåre, +3.44, 5) Karl Forsgren, Västerbergslagens OL, +6.34, 6) Olle Wallman, Västerbergslagens OL, +6.35, 7) Axel Gräfnings, Grycksbo IF OK, +7.18, 9) Olle Gahnshag, OK Kåre, +17.21, 11) Rasmus Widelund, OK Kåre, +23.02.