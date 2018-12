Snön finns på Idre Fjäll - men inte i Alperna för skicrosslandslaget

Det alpina skicrosslandslaget får vänta med säsongspremiären. Tävlingarna i Val Thorens har ställts in och i helgen tvingades också Montafon kasta in handduken. Snöbristen gjorde därmed att två tävlingar i Val Thorens och en i Montafon redan ställts in. Däremot kommer den sprintliknande kvällstävlingen i Arosa att kunna genomföras.

- Före jul väntar också Innichen och där brukar de vara riktigt duktiga på att göra snö, säger Eric Iljans, tränare i det svenska skicrosslaget.

Det stämmer och på tisdagen kunde också FIS ge klartecken för tävlingarna i Innichen.

Efter jul kommer världscupcirkusen till Idre Fjäll med inplanerade tävlingar 12-14 januari.

- Om vi vill och kan, så får vi säkert ta över några av de inställda tävlingarna, säger Martin Voest, som tillsammans med Louise Iversen är ansvariga för världscuptävlingarna på Idre Fjäll.

- För vår del finns givetvis möjligheten att ta över några av de inställda tävlingarna, även om det blir tufft med funktionärer, säger Martin.

Det som är helt avgörande är om STV kan ställa upp om det blir aktuellt med ytterligare en tävlingshelg och då helgen 11-13 januari.

- Det är ju redan en dubbeltävling i Idre och att lägga in ytterligare en tävling då blir för tufft. Däremot kan det vara möjligt att köra helgen innan, funderar Eric Iljans.

- Men utmaningen blir först och främst att kunna få TV.

För Idre Fjäll handlar det också om stora kostnader och då behövs det än fler sponsorer. Det som saknas i Alperna, snö, den finns nu på Idre Fjäll.

Så mycket under tisdagen att landslaget fick avstå från att träna åkning och fokusera på starter.

- Det här fungerar bra, log Sandra Näslund, som ofta var snabbast och det med nya skidor.

- De är hemliga så inga bilder dem, skrattade Sandra om de specialgjorda skidorna med ny design.