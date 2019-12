Skadad duo på väg tillbaka – men konkurrensen ska inte påverka stämningen i Leksand: "Då kan man inte ha den personen kvar"

Att Abbott och Hult, som båda varit borta med ljumskproblem ett tag, saknades på måndagens förmiddagsträning var ingen överraskning. Men att centern Hrivik var borta kändes mer oroväckande.

Helt i onödan, enligt Jens Nielsen, som räknar med att den slovakiske centern ska vara tillgänglig till torsdagens hemmamatch mot Oskarshamn.

– Han var hemma, han blev sjuk. Vi har ju haft lite ... det är väl sånt som går nu den här tiden, men det är ingen fara, han är väl med på torsdag, säger Jens Nielsen.

När det gäller Abbott och Hult kunde Nielsen berätta att båda två faktiskt skulle göra comeback på isen senare på måndagen.

– Vi har ju lite extraträning på måndagarna där vi kör lite teknik och grejer och nu skulle de gå ut och känna efter lite. Då det är bättre att de går ut och gör det där, än att gå ut med laget, när de är på väg tillbaka efter skada, säger Jens Nielsen.

Om Hrivik blir frisk och Hult och Abbott får bra besked från sina kroppar när de smyger igång med träningen den här veckan, kan Leksand snart vara i ett läge där man har 15 kedjespelare. Lägg därtill att laget efter en del problem tidigt på säsongen just nu har tio friska och hela backar.

Jens Nielsen väljer att se på situationen från den ljusa sidan.

– Ja, det är alltid bra. Det är elit vi håller på med. Vi har en stor trupp, men som tränare är det väl bättre att ha en stor trupp med många spelare att välja på, än att ha en massa skador och inte ha något att välja. Så det är bara positivt, säger han.

Utifrån har det ändå höjts en del röster om att Leksand borde banta sin breda trupp. I en enkät som vi gjorde om Leksand förra veckan, menade förre LIF-tränaren Andreas Appelgren att det "tar energi när man har fyra, fem spelare varje match som inte får dressa". Och problemet att genomföra effektiva träningar för alla har också lyfts.

– Det är klart att det kan vara svårare på träningarna kanske, när man är nästan en extra femma. Men jag tycker vi har hittat ett sätt att göra det på, så att vi löser det ganska bra, säger Jens Nielsen.

Och att det skulle påverka stämningen i gruppen när folk hamnar utanför laget, det är han inte orolig för.

– Det har det inte gjort. Det har man ju inte råd med, att någon ska gå runt och vara bitter för att han inte får spela. Nu har det ju varit två skador här och då har alla (forwards) varit igång, och Mackan (Karlberg) har fått komma in och spela lite också, och har gjort det bra. Så det står ju folk vid sidan som är redo att kliva in. Men du kan inte ha folk som går runt och surar, då passar man inte in i ett lag, säger Jens Nielsen.

– Det är klart att man inte är nöjd om man inte får spela, men du kan inte skapa dålig stämning, då kan man inte ha den personen kvar i så fall. Det går inte. Alla vill spela, det är ju därför de är här. Men ibland får man bara bita ihop. Sen får man väl sura när man går hem i stället.