Albumaktuella Livet lämnade storstaden för Dalarna: ”En fördel att man får färre intryck”

Kaja började med att spela traditionell klezmer – musiken som utvecklades av av Östeuropas judar. Fröet till bandet såddes när de tre medlemmarna spelade i bandet Kultiration och började jamma när det uppstod luckor på turnéerna, i logen och efter soundcheck. Det uppstod genast en kemi och trioformatet passade dem perfekt.

Nu har bandet just släppt skivan ”Origo”. Tradlåtarna ersattes tidigt med eget material, men på nya skivan tänjer de på genregränserna än mer. Violinisten Livet Nord menar att de kommit till en punkt där de gör som de vill.

– Klezmer har ett härligt tonspråk och den musiken är fortfarande en grund för oss. Men vi har allteftersom ersatt de traditionella låtarna med eget material, det finns så många andra som gör traditionell klezmer så bra. Vi har hittat ett sound som är vårt och kan göra lite vad som helst. På ”Origo” har vi utgått från en nollpunkt och har blivit ännu mer Kaja.

De har för första gången tagit in gäster på skivan, men några vokala insatser finns inte med. Den instrumentala musiken vill de inte släppa.

– Vi är en sådan stark enhet, det skulle bli en helt annan sak. Men det skulle vara lättare att få gig, arrangörerna gillar när det är en sångare med.

Livet Nord började utbildade sig inom den klassiska musiken, men det inte var för henne.

– Jag har egentligen inte jobbat som klassisk musiker, utan redan på musikhögskolan kände jag att den världen inte passade mig, men utan att veta vad det egentligen fanns för alternativ. Det var när New Tango Qrquesta bildades 1996 som jag börja förstå att det går att vara violinist på ett annat sätt.

De högt uppskruvade prestationskraven inom den klassiska musiken tog tidigt ut sin rätt, men den friare inställningen till musik gjorde att lusten kom tillbaka. De nya medmusikerna hade bakgrund i andra genrer, med andra ideal och referenser.

– Det var viktigare att göra bra musik och uttrycka sig än att spela rent och duktigt. Det fanns utrymme för mig som person att uttrycka mig och att spela på mina egna villkor. Men även om vi var ute och turnerade flitigt, vid sidan om fiollärarjobbet jag hade då, så tog det ett par år innan jag vågade ge mig på att kalla mig för musiker.

Nu har Livet Nord skruvat ner tempot genom att flytta från storstaden till Siljansnäs utanför Leksand. Både hon och hennes man har släktkopplingar till Dalarna och för två år sedan bestämde de sig för att göra ett försök.

– Det är annorlunda på alla sätt i Göteborg. Alla i branschen vet vem man är och jag har ett bra kontaktnät. Kaja bildades ju där också. Här är det inte så gott om speltillfällen heller, även om det finns mycket musik. Skivan spelade vi in i Örebro, då fick alla åka dit.

Livet Nord känner sig däremot väldigt välkomnad i Dalarnas musikliv och i Siljansnäs.

– Det var verkligen stora famnen. Det kan också vara en fördel att man får färre intryck utifrån på landet. I Göteborg bombarderas man med intryck på gott och ont. Nu blir det lite mer så att det som kommer ut kommer inifrån.

Kaja ska ut på en turné och den startar i Siljansnäs på Leksandsstolen.

– Det ska bli ett mysigt mingelparty. Sedan spelar vi på Missionskyrkan i Orsa på lördag. Då medverkar också saxofonisten Hiroko Nishikawa från Mora.

Livet Nord kommer under våren även att spela med New Tide Orquesta (som New Tango Orquesta numera heter). Hon har också ett projekt på gång tillsammans med Anita Agnas, accordeonist och pianist från Falun, och operasångerskan Susanna Sundberg, men det är fortfarande i sin linda.

Kaja

Medlemmar:

Livet Nord – violina (femsträngad fiol)

Camilla Åström – dragspel och piano

Daniel Wejdin – kontrabas

Bildades 2005

Har släppt fem album

Spelar den 8/3 i Siljansnäs och den 9/3 i Orsa.