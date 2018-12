Utspelade efter 42–11 i skott – Luleå helt dominanta i mötet mot Mora

MER: Lusth mitt framför Dalogas domartackling – kritiserar domslutet: "Enligt mig är det ingenting"

Toppen mot Botten.

David mot Goliat.

Luleå mot Mora.

I Coop Norrbotten Arena.

En metafor som blev ack så tydlig efter att Luleå fullkomligt kört över masarna under onsdagen.

Målmässigt var det ingen jättekatastrof men skottstatistiken talade ett desto tydligare språk.

15–1 i första. 17–4 i andra.

I tredje rättade siffrorna visserligen till sig en aning då Mora både lyckades göra två mål på Joel Lassinanti samt hitta kassen sex av sina totalt elva skott.

Toppat med 39 utvisningsminuter blev insatsen alldeles för knapp för Mora.

Som aldrig hade någon riktigt chans.

En liten ljusglimt...

Adam Masuhrs mäktiga höfttackling

En klen tröst i ett (mål)fattigt hem men likväl var det som att skåda en svan på en spegelblank sjö – när Adam Masuhr vackert, och helt regelrätt, gav Petter Emanuelsson en åktur över sin höft. Denne seglade oskadd över på andra sidan av Morabackens vänstersida.

Vad hände...?

Marek Dalogas domartackling

Det var efter en situation där Marek Daloga, en Luleåspelare och linjedomare Emil Wernström kolliderat i höjd med ett av båsen som det hände.

Marek Daloga valde då att till synes helt omotiverat knuffa domare Wernström. För detta straffades slovaken med 5+20 minuter.

Matchen tre bästa spelare

Jack Connolly

Firade sitt nysignade tvåårskontrakt genom att visa exakt varför han fått förnyat förtroende.

Stod för ett mål och en assist och var en av isen bästa.

Johan+Johan

Firma Harju-Forsberg stod tillsammans för två mål och två assist.

Stabila, viktiga och bärande i att Luleå kunde ta sin åttonde raka.

Janne Juvonen

Sedan finländaren klev in för att backa Moralaget under Engstrands rehabiliteringstid så har han imponerat. Många gånger har han varit betydande för att laget hållit sig kvar under tuffa matcher.

Så även idag.

Flera av målen var otagbara men Juvonen gjorde det ändå med den äran.

MATCHFAKTA/SHL

Luleå HF–Mora IK 5–2 (1–0, 2–0, 2–2)

Målen: 1–0 (08.34) Johan Harju (Johan Forsberg), 2–0 (26.14) Jack Connolly (Joonas Jalvanti, Daniel Sondell), 3–0 (36.13) Emil Larsson (Jack Connolly, Daniel Sondell), 3–1 (44.43) Mathias Bromé (Andrew Rowe, Ryan Johnston), 4–1 (45.17) Petter Emanuelsson (Emil Larsson, Oscar Engsund), 4–2 (56.28) Nils Carnbäck (Matt Bailey, Oskar Svanlund), 5–2 (58.22) Johan Harju (Johan Forsberg)

Skott: 42–11 (15–1, 17–4, 10–6)

Utvisningar: LHF: 4x2min, MIK: 7x2min, 1x5min, 1x20min

Domare: Linus Öhlund, Christoffer Holm

Publik: 5359