Tre gyllene coachdrag som ledde fram till segern – och nya skadan (!) som grusar för Mora: "Blir som energidryck"

MER: Nytt sanslöst drama när Mora vände i förlängningen – första bortavinsten i norr sedan 2006

I tisdags blev 0–2 i baken en 3–2-vinst efter straffar hemma mot Linköping.

När Oscar Möller satte Skellefteås tredje mål under torsdagskvällen kändes det – där och då – väldigt långt borta att Mora skulle lyckas vända på ännu en sådan stek.

På bara en period.

Ändå var det exakt det man lyckades med efter att Mats Lusth – tillsammans med sin ledarstab – tagit tre direkt avgörande beslut.

Du började med att plockade in Christian Engstrand inför tredje – varför?

– Vi tog beslutet gemensamt direkt när vi kom in i pausen efter andra perioden. Det var absolut ingenting mot Janne (Juvonen). Han hade inte varit dålig på något sätt.

– Utan vi ville skicka en signal till spelarna att nu gör vi ledare allt vi kan och tar chansen här. Nu får ni också ut och ta chansen, visa lite ansvar och visa att ni är beredda att offra allt, berättar Lusth.

Ni gick också ned ordentligt på folk i tredje – på tre formationer. Hur tänkte ni där?

– Vi spelade helt okej i första och andra perioden men det saknades hetta. Vi var ljumna, ibland varma, men inte heta. Vi gick ned på folk för att ge de killarna som var i zonen tid att driva på och få upp energin ännu mer.

– Det var en chansning och idag blev det lyckat.

De där små marginalerna föll väl ut menar du?

– Ja, verkligen. Sen valde vi att skicka in Hartmann, det var hans första byte i tredje. Då kliver han in direkt och visar att han vill vara med på tåget och stänkte in vårat andra mål.

– Det är så man måste spela och gå in där det är stekhett, fortsätter Lusth.

Nu har ni två sådana här galna vändningar från underläge till vinster. Hur kostsamma blir de?

– Lyckas man och vinner då är de mindre slitsamt, det blir som energidryck. Men det är klart i det långa loppet så sliter det och där handlar det för oss om att få utdelning tidigare och sätta pricken över i:et.

Ni kör på sex backar idag utan avlastning – varför plockade man inte med sig någon extraback?

– Anledningen var att vi fick reda på så sent att Johnston inte kunde resa med oss upp. Men att orka en, eller kanske två, matcher på sex backar är inget problem.

– Det är när matcherna staplas på hög som det kan kan bli tufft. Som i höstas.

Så hur ser statusen på Ryan Johnston – en ny skada?

– Ja, tyvärr, avslutar Moratränaren.