Rullgardinen dras allt längre ned för Mora – fjärde raka förlusten mot Linköping

MER: Liverapportering – så var matchen mellan Mora–Linköping

Det var kanske en av säsongens sämre inledningar efter att den första perioden mot Linköping avslutats under lördagkvällen.

Runt om i Jalas Arena kunde höras frustrerade tongångar från fans när hemmalaget hamnat i underläge 0–1 redan efter 104 sekunder.

Under intervjun med Cmore utstrålade Mathias Bromé det han brukar vid underläge.

Han såg less ut.

Väl i andra lyckades man rikta upp skeppets riktning när Sebastian Hartmann skickade in sitt ack så viktiga kvitteringsmål.

Plötsligt hade draken lyft, i motvind – som den brukar.

Sedan jagade MIK länge, länge på ledningsmålet och hade också bud flera gånger.

När Tomas Skogs, under högljudda protester, visades ut i tredje perioden så straffade Linköping hemmalaget direkt när man satte sitt andra och kvällens sista mål till 2–1.

Denna afton fanns inte en enda brödsmula att hämta för Mora som kammade noll och sin fjärde, raka förlust.

Matchens grej

En målvakts bästa vän – stolparna

Andra perioden var något i hästväg. Linköpings OTALIGA skott i stolpar och ribba ven omkring Janne Juvonen, till dennes stora lycka. 2, 3 och 4 träffar i målramen gjorde att det var som rena klockspelet i Moras zon.

Det spelades hela stolptonskatalogen i både dur och moll.

Do, re, mi, fa, so la, ti do.

Ett faktum som bäddade för att hemmalaget kunde gå till en andra paus med 1–1 istället för underläge.

Matchens miss

Moras powerplay

Flera gånger, redan i den första perioden, fick Mora chansen att spela en man mer men hade STORA problem i spelformen. Svårt att komma in i anfallszon, svårt att penetrera mittzon, svårt att få skott på mål. Det var inte mycket som fungerade. Stundtals kom man knappt till avslut.

Matchens tre bästa

1. Janne Juvonens stolpar

Jag vet inte hur många Linköpingsmål de räddade.

2. Mathias Bromé

Det börjar kanske bli lite tjatigt att ha med Moraforwarden här men han fortsätter gneta på som en av de bästa offensiva pjäserna i det här laget. I upp och medgång.

3. Sebastian Hartmann

Satte första kassen för säsongen och vid ett viktigt skede. I andra perioden, lite på flax, efter en skottretur från Robin Johansson, när Mora suktade efter kvittering som aldrig förr. Då fixarde 24–åringen biffen.

Ensam målskytt ikväll.

--------------------------------

MATCHFAKTA/SHL

Mora IK–Linköping HC

1–2 (0–1, 1–0, 0–1)

Målen: 0–1 (01.44) Olle Lycksell (Joe Whitney, Nick Sörensen), 1–1 (33.58) Sebastian Hartmann (Robin Johansson, Emil Bejmo), 1–2 (48.24) Andrew Gordon (Chad Billins, Adam Brodecki)

Skott: 22–24 (6–6, 13–11, 3–7)

Utvisningar: Mora: 4x2, Linköping: 4x2

Domare: Mikael Sjöqvist, Wolmer Edqvist

Publik: 3897