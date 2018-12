Juvonen först att hålla nollan - räds inte konkurrensen: "Spelar ingen roll hur många målvakter man är"

Han räddade 27 skott och även om Moraförsvaret hade bra kontroll på Frölunda för det mesta, var i alla fall ett par av dem svettiga. Han hade också en förmåga att suga att sig alla lösa puckar runt målet innan någon Frölundaspelare han göra något med dem.

Och när matchen var över hade Mora vunnit med 3-0 och fansen sjöng Janne Juvonens namn.

– Det var en bra känsla. Vi har spelat bra de senate fyra matcherna och nu fick vi äntligen en seger, det var skönt, säger Janne Juvonen.

– Jag fick väldigt bra hjälp från laget, men det har varit så i de senaste matcherna.

Ni var väldigt glada efteråt?

– Självklart var vi glada, det är man alltid när man vinner, och vi har ju inte vunnit så många gånger i år. Som sagt, vi har spelat bra i flera matcher i rad, men vi har bara fått med oss en poäng. Och det är tufft att förlora när man spelar bra.

Hur har du kommit in i Mora, tycker du?

– Det är bra. Jag fick en lägenhet för en vecka sedan och håller fortfarande på att flytta in kan man säga. Och i laget har det varit lätt att komma in. Jag dök ju upp som en ny spelare och det är inte alltid lätt att göra det mitt under en säsong, men det har gått bra.

Känner du press på dig att prestera, med tanke på att ni kan bli tre målvakter slåss om speltiden när Christian Engstrand kommer tillbaka?

– Jag vet inte, är det verkligen någon större skillnad? Jag har ju konkurrens och måste spela bra för att få stå nu också. Det spelar ingen roll hur många målvakter man är. Så är det alltid för en målvakt, får du chansen att starta måste du plocka fram ditt bästa spel för att få fortsätta.